Apple перенесла часть производства iPhone в Индию — Finance.ua

Apple перенесла часть производства iPhone в Индию 30.09.2023, 02:36 — Технологии&Авто

Apple перенесла часть производства iPhone в Индию

Apple перенесла производство iPhone на сумму 7 миллиардов долларов в Индию в рамках стратегии по уменьшению зависимости от Китая. В будущем производство собирается нарастить до 40 миллиардов. Это не слишком приятные новости для китайской экономики.

Об этом сообщает 9to5mac

Источником этой информации называют чиновника, но неизвестно какой страны — США, Китая или Индии. Как бы там ни было, но это не первая компания, которая взялась за «переселение».

Потребность в уменьшении зависимости от Китая как производственного центра была очевидна в течение многих лет, но влияние пандемии на крупнейший в мире завод по сборке iPhone по-настоящему подчеркнул эту проблему. По оценкам, перебои, связанные с COVID-19, обошлись компании в миллиард долларов в неделю.

Индия рассматривается как главная надежда Apple, когда речь идет о переносе производства за пределы Китая. В прошлогоднем отчете говорилось, что к 2025 году четверть всех iPhone может производиться в Индии, а к 2027 году этот показатель может возрасти до половины всех смартфонов. Ранее в этом году также стало известно, что собиратель iPhone, компания Foxconn, приступила к строительству двух новых заводов в Индии, получив новые правительственные стимулы.

Apple планирует постепенно увеличить производство в Индии более чем в пять раз до 40 миллиардов долларов США в течение следующих четырех-пяти лет.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, в Индии компания уже пересекла отметку в 7 миллиардов долларов производства в прошлом финансовом году.

В том же финансовом году общий объем производства iPhone составил 191 миллиард долларов, что пока делает Индию очень малой долей от общего объема производства.

В прошлом году Apple начала производство iPhone 14 в Индии через несколько недель после запуска, а в этом году добилась успеха в одновременном запуске производства iPhone 15.

Что это значит для Китая

Как и любая компания, Apple платит налоги в Китае, делая вклад в экономику, предоставляет тысячи рабочих мест, повышает престиж страны, поскольку весь мир берёт с успешной компании пример и наследует ее решения. Конечно, сумма ее налогов в общей экономике Китая не является критически ощутимой, но все же страна явно недосчитается нескольких сотен миллионов долларов.

Следом за Apple пойдут и другие компании, прежде всего американские. Google, например, уже уменьшает производство в Китае, ориентируясь на Индию и Вьетнам. Учитывая, как много компаний производят свои устройства на китайских заводах, совсем скоро они могут остановиться из-за нехватки заказов. А это опять же налоги и рабочие места.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.