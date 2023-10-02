Apple обнаружила проблемы, из-за которых перегревается iPhone 15 — Finance.ua
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Apple обнаружила проблемы, из-за которых перегревается iPhone 15

Технологии&Авто
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Apple обнаружила проблемы, из-за которых перегревается iPhone 15
Apple обнаружила проблемы, из-за которых перегревается iPhone 15
Корпорация Apple сообщила, что обнаружила несколько проблем, которые могут повлечь за собой то, что новые iPhone при работе нагреваются больше, чем ожидалось, включая ошибку в программном обеспечении iOS 17.
Об этом сообщает Reuters.
После жалоб на перегрев новых телефонов Apple заявила, что устройство может ощущаться теплее в первые несколько дней после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности.
«Другая проблема касается некоторых недавних обновлений программ сторонних разработчиков, которые ведут к перегрузке системы», — отметили в Apple.
В компании добавили, что работают вместе с разработчиками программ над устранением проблем.
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К программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, относятся игра Asphalt 9; Instagram и Uber. Instagram уже решил проблему со своим приложением 27 сентября.
Будущее исправление ошибок iOS 17 не снизит производительность iPhone.
В Apple отметили, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса улучшают теплоотдачу по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали. И что проблема не представляет риска для безопасности и не повлияет на долгосрочную работу телефона.
По материалам:
Економічна Правда
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