Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года — Finance.ua

Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года

Исследовательская компания Omdia опубликовала рейтинг самых популярных смартфонов в мире, отражающий современные тенденции на рынке мобильных технологий. Лидерами в этом списке остаются устройства Apple, Samsung и Xiaomi.

Спрос на некоторые модели Apple, в частности, iPhone 14 Pro Max, несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может свидетельствовать об уменьшении интереса к новым iPhone. Тем не менее, эти смартфоны продолжают укреплять позиции компании, принося ей значительную прибыль.

Читайте также Samsung увеличит срок обновления бюджетных смартфонов до 6 лет

Интересно, что Samsung Galaxy A15 занял третье место в мировом рейтинге и стал самым популярным среди Android-устройств. Этот бюджетный смартфон отличается AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, хорошей камерой и долгосрочной поддержкой обновлений.

Четвертую и пятую позиции занимают iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra соответственно. Особенно интересен Galaxy S24 Ultra, который остается единственным премиальным Android-смартфоном в первой десятке благодаря своим передовым характеристикам и функциям на основе искусственного интеллекта.

Читайте также Самый доступный смартфон Apple 2024 года

Из моделей Apple наименьший интерес вызывает iPhone 15 Plus, даже не попавший в топ-20. Это может свидетельствовать о том, что пользователи не слишком заинтересованы в этой модели, что вероятно побуждает Apple просмотреть свою стратегию в будущей линейке iPhone. Samsung продолжает укреплять свои позиции, предлагая высококачественные и доступные устройства.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.