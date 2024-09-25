Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года — Finance.ua

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Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года

Технологии&Авто
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Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
Исследовательская компания Omdia опубликовала рейтинг самых популярных смартфонов в мире, отражающий современные тенденции на рынке мобильных технологий. Лидерами в этом списке остаются устройства Apple, Samsung и Xiaomi.
Спрос на некоторые модели Apple, в частности, iPhone 14 Pro Max, несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может свидетельствовать об уменьшении интереса к новым iPhone. Тем не менее, эти смартфоны продолжают укреплять позиции компании, принося ей значительную прибыль.
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Интересно, что Samsung Galaxy A15 занял третье место в мировом рейтинге и стал самым популярным среди Android-устройств. Этот бюджетный смартфон отличается AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, хорошей камерой и долгосрочной поддержкой обновлений.
Четвертую и пятую позиции занимают iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra соответственно. Особенно интересен Galaxy S24 Ultra, который остается единственным премиальным Android-смартфоном в первой десятке благодаря своим передовым характеристикам и функциям на основе искусственного интеллекта.
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Из моделей Apple наименьший интерес вызывает iPhone 15 Plus, даже не попавший в топ-20. Это может свидетельствовать о том, что пользователи не слишком заинтересованы в этой модели, что вероятно побуждает Apple просмотреть свою стратегию в будущей линейке iPhone. Samsung продолжает укреплять свои позиции, предлагая высококачественные и доступные устройства.
По материалам:
iTechua
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