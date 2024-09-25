Представлен Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всего будет выпущено шесть машин — Finance.ua

Представлен Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всего будет выпущено шесть машин Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Представлен Land Rover Defender Eivissa Limited Edition: всего будет выпущено шесть машин

Land Rover анонсировал спецверсию Defender Eivissa Limited Edition, вдохновленную средиземноморским островом Ибица в Испании.

Внедорожник предлагается в конфигурациях Sunrise и Noontide, отличающихся яркими цветами, специальными значками и тиражом всего шести единиц (по три каждой версии).

Defender 110 Eivissa Sunrise и Defender 90 Noontide Limited Editions представляют цвета острова в разное время суток. Sunrise сочетает желтый оттенок с черными глянцевыми акцентами. Его альтер-эго, Noontide, окрашен в светло-голубой оттенок с белыми акцентами.

Land Rover не упомянул никаких особенностей Limited Editions, кроме ливреев и эмблем Eivissa. Пока не известно, какие двигатели получили новинки.

Фестиваль Destination Defender Ibiza стартовал 13 сентября и завершится 29 сентября. На нем Land Rover покажет два экземпляра Eivissa, а также Defender OCTA с двигателем V8.

Ampercar По материалам:

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