Huawei в своих ноутбуках следующего поколения откажется от Windows в пользу HarmonyOS — Finance.ua
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Huawei в своих ноутбуках следующего поколения откажется от Windows в пользу HarmonyOS

Технологии&Авто
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Huawei в своих ноутбуках следующего поколения откажется от Windows в пользу HarmonyOS
Huawei в своих ноутбуках следующего поколения откажется от Windows в пользу HarmonyOS
Huawei, похоже, готова отказаться от Windows в пользу операционной системы HarmonyOS. Глава Huawei Consumer Business Юй Чэндун (Yu Chengdong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), недавно сообщил, что ПК следующего поколения Huawei будут выпущены с предустановленным программным обеспечением HarmonyOS вместо Windows. Таким образом, текущее поколение ноутбуков Huawei может стать последним ПК, работающей на иностранной операционной системе.
Юй считает, что Huawei должна прекратить использование Windows на фоне санкций США. Компания была внесена в чёрный список в США в 2019 году и с тех пор несёт убытки из-за недоступности передовых технологий, инструментов для производства микросхем и современного программного обеспечения. Теперь компания стремится стать независимой, создавая новую ОС без иностранных компонентов.
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Юй напомнил, что Huawei уже давно начала сокращать свою зависимость от иностранных комплектующих. Он отметил, что компания до сих пор использовала некоторые американские технологии, но сейчас работает над полным отказом от них.
В настоящее время HarmonyOS является основной ОС для различных носимых устройств Huawei, от смартфонов до умных часов. Но компьютеры и ноутбуки компании продолжают работать под управлением ОС Windows. Теперь, на фоне усиливающихся санкций, выпуск собственной ОС для ПК представляется логичным и обоснованным шагом.
Многие пользователи считают Windows недостаточно надёжной ОС и выражают надежду, что HarmonyOS для ПК окажется безопасной и эффективной заменой. Пока не ясно, будет ли новая ОС использоваться только на домашнем рынке или же компания начнёт её продвижение по всему миру, придётся дождаться официального запуска HarmonyOS для ПК.
По материалам:
ТоНеТо
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