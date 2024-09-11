Huawei представила телефон с тройным экраном — Finance.ua

Huawei представила телефон с тройным экраном Сегодня 06:35 — Технологии&Авто

Huawei представила телефон с тройным экраном

Компания Huawei представила смартфон с тройным экраном Mate XT стоимостью 2800 долларов, стремясь привлечь внимание к своей продукции после запуска нового iPhone.

Об этом сообщает Reuters.

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Запуск Mate XT состоялся через несколько часов после дебюта iPhone 16 от Apple, и оба смартфона появятся в продаже 20 сентября.

Хотя цена Mate XT превышает стартовую цену iPhone 16 Pro Max более чем вдвое, аналитики полагают, что этот смартфон больше служит для демонстрации технологического мастерства Huawei, чем в качестве основного драйвера продаж.

Huawei пытается удержать лидерство на китайском рынке, где популярность Apple снизилась. В прошлом году компания сделала значительный шаг в сегменте смартфонов высокого класса, выпустив Mate 60 Pro, который произвел впечатление на рынке. Успешные продажи в Китае позволили Huawei обогнать Samsung как крупнейшего поставщика складных телефонов в мире.

Mate XT может складываться тремя разными способами благодаря своему аккордеонообразному экрану. Смартфон оснащен 10,2-дюймовым дисплеем и доступен в красном и черном цветах.

Компания утверждает, что Mate XT является самым тонким складным телефоном в мире, с толщиной всего 3,6 мм. Цены на модель стартуют от 2800 долларов за версию с 256 ГБ памяти, а версии с большей емкостью стоят 3089 долларов и 3370 долларов.

Mate XT также оснащен расширенными функциями искусственного интеллекта, включая помощника с возможностью текстового резюме, перевода и редактирования, а также редактирования изображений с поддержкой искусственного интеллекта для автоматического удаления нежелательных частей фотографий. Функции поддерживаются чипами Kylin, разработанными Huawei.

Запуск Mate XT подчеркивает амбиции Huawei закрепить свою позицию на рынке складных смартфонов, где компания уже имеет долю 27,5% во втором квартале 2024 года, опережая Samsung.

Несмотря на то, что рынок складных смартфонов вырос на 57% в годовом исчислении, он пока составляет лишь 1,3% общего рынка смартфонов.

Діло По материалам:

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