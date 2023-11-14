АО «Закарпатгаз» перешло в управление государства — Finance.ua

АО «Закарпатгаз» перешло в управление государства Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

Газораспределительное предприятие АО «Закарпатгаз» перешло под контроль государства и будет работать в составе НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщило Finance.ua. Минэнерго.

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Это уже 19-е газораспределительное предприятие, которое перешло в управление государства менее чем за год. Возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой ​​Президентом.

Стартовала реформа в ноябре 2022 года, когда Правительство по предложению министра энергетики Галущенко приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации газораспределительных сетей государственной формы собственности, которое запустило процесс возвращения государственного имущества под контроль государства.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, возвращение государству контроля над газораспределительными сетями — вопрос национальной безопасности. Государство должно обеспечить гражданам бесперебойное газоснабжение, особенно во время войны, когда вызовы ужесточаются. К тому же процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая произошла более 10 лет назад.

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Напомним, что впервые в истории Украина пройдет зиму с помощью собственного газа. Украина увеличила добычу природного газа, что впервые в истории позволило отказаться от импорта газа. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев. Он отметил, что Украина имеет возможность дополнительного импорта, если это понадобится, в частности, речь пойдет о европейских трейдерах.

Справка Finance.ua

Государство будет распределять газ для 278 тысяч частных помещений и более 4 тысяч юридических потребителей в Закарпатской области. В октябре под контроль государства было передано АО «Волыньгаз» и АО «Черниговгаз».

Украинско-американское сотрудничество в энергетике имеет значительные достижения, несмотря на войну, и восстановление и отстройка украинского энергосектора открывают перспективы для его расширения.



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