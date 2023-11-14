Украина и США успешно сотрудничают в ядерной отрасли — Галущенко Сегодня 09:21 — Энергетика

Украинско-американское сотрудничество в энергетике имеет значительные достижения, несмотря на войну, и восстановление и отстройка украинского энергосектора открывают перспективы для его расширения. Об этом заявил министр энергетики Украины в интервью Atlantic Council.

«Мы сделали несколько невероятных вещей с американскими партнерами. Например, Westinghouse вместе с украинскими специалистами за полтора года изготовили новый вид топлива для реакторов ВВЭР-440. Следовательно, мы сможем остановить монополию Росатома, потому что до этого времени только они производили топливо для этого вида реакторов», — отметил министр.

Герман Галущенко отметил, что топливо новой разработки загружено в один из блоков на украинской АЭС. Глава Минэнерго подчеркнул, что эта разработка имеет очень важное значение не только для Украины, но и для европейских стран, которые до сих пор зависят от российских технологий. Кроме того, это открывает возможность для введения цивилизованным миром санкций против российской ядерной отрасли. Министр напомнил об успешном сотрудничестве с американской компанией Holtec, благодаря которой удалось завершить строительство в Украине и ввести в эксплуатацию Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

Также подписан ряд контрактов с американскими партнерами о начале разработки и производства в Украине малых модульных реакторов. Герман Галущенко отметил, что возобновление и развитие украинского энергосектора открывает новые возможности для бизнеса. «Украина станет энергетическим хабом Европы, и американские компании могут сыграть ведущую роль в этой трансформации. Придя в Украину, бизнес может внедрить и показать миру свои самые современные разработки», — подчеркнул министр.

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