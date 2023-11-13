В Минэнерго сообщили, как опыт Украины поможет ренессансу ядерной энергетики в ЕС — Finance.ua

В Минэнерго сообщили, как опыт Украины поможет ренессансу ядерной энергетики в ЕС Сегодня 09:14 — Энергетика

Атомная энергетика является важным компонентом достижения энергетической независимости ЕС и целей Зеленого соглашения.

Об этом отметил заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков, обращаясь от имени министра Германа Галущенко к участникам 16-го Европейского форума по ядерной энергетике.

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«Сегодня россия пытается перекроить континент. Доходы от экспорта ископаемого топлива и технологии ядерной энергетики питают военный бюджет кремля и их имперские амбиции. Поиск альтернативы российским энергоносителям имеет решающее значение для восстановления стабильности и мира в Европе», — подчеркнул Ярослав Демченков.

Украина согласно Энергетической стратегии 2050 делает ставку на развитие современной атомной генерации и возобновляемых источников энергии. Также планирует развернуть технологии малых модульных ректоров (ММР) в следующем десятилетии и производить низкоуглеродную электроэнергию как для внутреннего использования, так и для экспорта. Эту позицию подтвердила и еврокомиссар Кадри Симсон в своем выступлении.

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«Те государства, которые решат полагаться на ядерную энергию как часть своего энергетического баланса, должны иметь возможность развернуть технологии малых модульных реакторов до следующего десятилетия и использовать их потенциал для достижения целей декарбонизации. Я хочу убедиться, что ЕС имеет политику по ММР, которая объединяет всех и не создает разногласий между разными низкоуглеродными технологиями», — заявила еврокомиссар.

Демченков напомнил, что Украина недавно провела первую загрузку ядерного топлива Westinghouse в реактор ВВЭР-440 одного из своих блоков АЭС. Это стало шагом к разрушению российской монополии в этой сфере. «Европейский Союз работает над достижением энергетической независимости и стратегической автономии. Украина станет членом ЕС и отвечает этим амбициям и уже является частью европейской ядерной экосистемы.

Мощный опыт Украины в ядерной энергетике может помочь европейским странам преодолеть зависимость как от углеродного топлива, так и от россии в атомных технологиях", — отметил замминистра.

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