В Украине ввели в эксплуатацию две газовые скважины — Finance.ua
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В Украине ввели в эксплуатацию две газовые скважины

Энергетика
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АО «Укргаздобыча», входящее в состав «Группы Нафтогаз», ввело в эксплуатацию две скважины, которые вместе дают почти 500 тыс. куб. м газа в сутки.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что «Укргаздобыча» пробурила две высокодебитные скважины: одна из них разведывательная на недавно открывшемся месторождении, другая — эксплуатационная, на месторождении, которому более 50 лет.
Место бурения разведывательной скважины было определено благодаря проведенным ранее 3D-сейсморазведывательным исследованиям.
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Вторая скважина — эксплуатационная, пробуренная на «старом» месторождении, которое имеет залежи с высоким остаточным потенциалом, но характеризуется усложненным геологическим строением. Результаты бурения этой скважины позволили увеличить добычу газа из месторождения на 156 тыс. куб. м, а также уточнить геологическое устройство месторождения и наметить дальнейшие планы по бурению следующих скважин.
«Мы продолжаем работать как с новыми, так и старыми месторождениями и видим, что наши подходы показывают эффективность: на этих месторождениях это уже не первые успешные высокодебитные скважины, которые добавляют существенный плюс к общей добыче компании», — комментирует Олег Толмачев, врио генерального директора «Укргаздобычи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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