Anthropic вводит проверку возраста в Claude через документы 29.06.2026, 01:33 — Технологии&Авто

Anthropic внесла изменения в свою политику конфиденциальности

Anthropic обновила политику конфиденциальности и потребует от части пользователей Claude подтверждать возраст или личность с помощью государственных документов. В компании подчеркнули, что это будет касаться только небольшой группы людей.

Об этом пишет издание Gizmodo.

В начале июня Anthropic внесла изменения в свою политику конфиденциальности. В документе указано, что при определенных обстоятельствах пользователям Claude придется подтверждать возраст или личность, загрузив фотографию водительского удостоверения, паспорта или другого документа.

Последствия такого шага

После этого в сети начали появляться предположения о последствиях такого шага. Часть пользователей выразила обеспокоенность, что в будущем доступ к онлайн-сервисам может потребовать обязательного подтверждения личности через крупные технологические компании.

Дополнительное внимание привлекло сотрудничество Anthropic с компанией Persona, разрабатывающей системы проверки личности. Ранее вокруг Persona возникли споры после заявлений группы активистов о якобы проверке биометрических данных пользователей по государственным спискам наблюдения. В Persona эти обвинения были отвергнуты и сообщили, что внутренняя проверка не выявила нарушений.

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Также появилось предположение, что новая система проверки может быть связана с решением администрации Дональда Трампа ограничить доступ иностранцев к новым моделям Anthropic Fable 5 и Mythos 5. Некоторые пользователи считают, что проверка документов могла бы позволить компании определять, кто имеет право пользоваться этими моделями.

Впрочем, планы проверки возраста появились задолго до этого решения. Еще в декабре Anthropic сообщила, что Claude начнет выявлять пользователей, которых система подозревает в возрасте до 18 лет, а их аккаунты могут быть автоматически деактивированы.

Сотрудничество Anthropic с Persona

В апреле компания объявила о сотрудничестве с Persona по созданию механизма проверки возраста. В рамках этой процедуры отдельные пользователи могут попросить загрузить документ и сделать селфи в режиме реального времени с помощью смартфона или другого устройства.

Anthropic подчеркнула, что Persona имеет право использовать полученные данные только для проверки личности, поддержки работы системы и предотвращения мошенничества.

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Компания также отметила, что информация будет защищаться в соответствии с отраслевыми стандартами безопасности и будет удаляться в соответствии с установленными сроками хранения и требованиями законодательства. Данные пользователей не будут передаваться третьим сторонам и не будут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта.

Инженер-программист Anthropic Тарик Шихипар в ответ на критику в соцсети X заявил, что новые правила касаются лишь небольшой части пользователей. По его словам, изменения не связаны с запуском моделей Fable или Mythos и переговорами компании с администрацией США по отмене ограничений.

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Авторы предположений о связи между проверкой возраста и запретом иностранцев также обращали внимание на возможность подтверждения гражданства через документы. Однако наличие государственного удостоверения не всегда подтверждает гражданство США. Во многих штатах водительское удостоверение не содержит такой информации, а получить его могут и иностранцы, находящиеся в стране на законных основаниях.

При этом автор материала отмечает, что усиление контроля доступа к инструментам искусственного интеллекта привлекает повышенное внимание. Такие сервисы становятся все более важной частью цифровой инфраструктуры, поэтому любые ограничения доступа к ним вызывают общественный интерес и требуют тщательного анализа.

НВ По материалам:

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