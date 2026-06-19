Anthropic обновила Claude Design: теперь ассистент по дизайну лучше работает с агентом кодирования 19.06.2026, 01:21 — Технологии&Авто

Anthropic начала внедрять масштабное обновление своего дизайн-ассистента

Ровно через два месяца после релиза предыдущей версии Claude Design для подписчиков, Anthropic начала внедрять масштабное обновление своего дизайн-ассистента, обеспечивающее лучшую интеграцию с другими приложениями компании. Теперь Claude Design может работать с локальной базой кода — это означает, что все созданные им элементы будут содержать компоненты, уже имеющиеся во фронтенд-продуктах пользователей.

Интеграция с локальным кодом

Теперь Claude Design умеет работать непосредственно с вашим локальным кодом, поэтому новые элементы дизайна будут сразу же подстраиваться под текущий фронтенд. Созданный макет можно в один клик передать в Claude Code — ИИ-агент мгновенно запрограммирует интерфейс без кодинга с нуля. К тому же больше не придется сбрасывать скриншоты, чтобы объяснить ИИ свой замысел, пишет Engadget.

Создание макетов через Claude Code

Если же вы хотите обойтись без Claude Design, это также возможно: Anthropic добавила опцию создания и редактирования макетов непосредственно в Claude Code. Достаточно просто ввести команду /design в терминале.

Кроме более глубокой интеграции с другими приложениями Anthropic, обновление принесло ряд полезных улучшений. Среди них более гибкий инструмент импорта, который способен создавать целые дизайн-системы на основе репозиториев GitHub и необработанных файлов.

«Claude строит интерфейс из ваших собственных компонентов, сверяет результат с вашей дизайн-системой и вносит исправления еще до того, как вы увидите его», — объясняют в Anthropic.

В то же время компания усовершенствовала встроенный графический редактор, чтобы предоставить пользователям более точный контроль над расположением, размером и выравниванием элементов.

Новые функции для команд

Для организаций в приложении появилась новая роль администратора, позволяющая утверждать и блокировать изменения от редактирования. А для обычных пользователей Anthropic добавила новый ярлык для быстрого перехода в Claude Design с боковой панели десктопного приложения. Также открыть сервис в веббраузере можно, просто введя claude. ai/design в адресной строке.

В совокупности эти изменения намекают на то, что Anthropic готовится вывести Claude Design из стадии предварительного просмотра (preview). И последнее по списку, но не по значению: компания отмечает, что Claude Design теперь делит лимиты использования с другими ее продуктами, в частности с Claude Code и обычным чатом.

В Anthropic добавляют, что благодаря этому «большинство людей» будут реже исчерпывать свои лимиты. В то же время разработчики оптимизировали инструмент, сделав его более экономным в плане использования токенов и менее склонным к ошибкам.

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