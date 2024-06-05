Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское» — Finance.ua
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Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское»

Казна и Политика
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Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское»
Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское»
Девять аналитических центров Украины призвали власти отказаться от «кешбэка на украинское» из-за обременительной нагрузки на госбюджет.
Об этом сообщает объединение аналитических центров «Экономическая экспертная платформа».
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Так, по мнению аналитических центров, реализация предложенного механизма поддержки отечественных производителей является финансово обременительной для Государственного бюджета и достаточно сложной в администрировании.
Кроме того, будут нарушены конституционные права граждан Украины в части получения доступа к их частной жизни, а именно их покупкам.
Отмечается, что несправедливый механизм кешбэка, который действует исключительно через торговые сети, в дальнейшем исказит условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже обладают доминирующей рыночной силой. Такой механизм нанесет ущерб мелким производителям и реализаторам и таким образом в дальнейшем усилит рыночную власть крупных розничных сетей.
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«Учитывая это, аналитические центры призывают представителей власти отказаться от контрпродуктивной для экономики страны идеи о введении кешбэка за приобретение украинских товаров и сосредоточиться на институциональных улучшениях условий ведения бизнеса в Украине, в частности реализации важных проектов по перезагрузке БЭБ, ГНС, ГТС», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • зимой 2024 года президент Украины анонсировал идею с кешбэком. Ее цель — помочь украинцам, которые остаются в стране и мотивировать их покупать отечественные бренды, а не импортные;
  • по словам гаранта, задача программы «чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине». Зеленский подчеркнул, что в первую очередь — это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные;
  • Министерство экономики рассматривает два варианта внедрения национального кешбэка. По первому сценарию кешбэк в размере 10% от стоимости будет распространяться только на непродовольственные товары отечественного производства. Для его реализации понадобится 1−2 млрд грн бюджетных средств. Второй сценарий предусматривает охват и пищевых продуктов, и непищевого ритейла, что потребует 2−3 млрд грн финансирования.
По материалам:
Економічна Правда
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