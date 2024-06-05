Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское» — Finance.ua

Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское» Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Аналитики призвали власти отказаться от идеи «кешбэка на украинское»

Девять аналитических центров Украины призвали власти отказаться от «кешбэка на украинское» из-за обременительной нагрузки на госбюджет.

Об этом сообщает объединение аналитических центров «Экономическая экспертная платформа».

Так, по мнению аналитических центров, реализация предложенного механизма поддержки отечественных производителей является финансово обременительной для Государственного бюджета и достаточно сложной в администрировании.

Кроме того, будут нарушены конституционные права граждан Украины в части получения доступа к их частной жизни, а именно их покупкам.

Отмечается, что несправедливый механизм кешбэка, который действует исключительно через торговые сети, в дальнейшем исказит условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже обладают доминирующей рыночной силой. Такой механизм нанесет ущерб мелким производителям и реализаторам и таким образом в дальнейшем усилит рыночную власть крупных розничных сетей.

«Учитывая это, аналитические центры призывают представителей власти отказаться от контрпродуктивной для экономики страны идеи о введении кешбэка за приобретение украинских товаров и сосредоточиться на институциональных улучшениях условий ведения бизнеса в Украине, в частности реализации важных проектов по перезагрузке БЭБ, ГНС, ГТС», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

зимой 2024 года президент Украины анонсировал идею с кешбэком. Ее цель — помочь украинцам, которые остаются в стране и мотивировать их покупать отечественные бренды, а не импортные;

по словам гаранта, задача программы «чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине». Зеленский подчеркнул, что в первую очередь — это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные;



Министерство экономики рассматривает два варианта внедрения национального кешбэка. По первому сценарию кешбэк в размере 10% от стоимости будет распространяться только на непродовольственные товары отечественного производства. Для его реализации понадобится 1−2 млрд грн бюджетных средств. Второй сценарий предусматривает охват и пищевых продуктов, и непищевого ритейла, что потребует 2−3 млрд грн финансирования.



Економічна Правда По материалам:

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