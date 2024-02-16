Аналитики ответили, что препятствует росту украинского морского экспорта — Finance.ua

Аналитики ответили, что препятствует росту украинского морского экспорта Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Аналитики ответили, что препятствует росту украинского морского экспорта

Украинские экспортеры АПК и ГМК могут рассчитывать на скорую и недорогую, по сравнению с европейскими портами, отправку грузов через порты «Большой Одессы». Это показала работа морского коридора за полгода. Несмотря на то, что этот логистический маршрут находится под постоянной ракетно-дронной угрозой, отправители грузов готовы на такой риск. В то же время проблемой является ограниченная пропускная способность железнодорожной и припортовой инфраструктуры, а также страхования.

Об этом говорится в аналитике на сайте GMK Center.

Читайте также За 10 месяцев 2023 года украинские морские порты обработали более 46 млн т грузов

«Пока украинские морские порты загружены не на полную мощность и способны увеличить экспортную перевалку, ключевыми проблемами остается безопасность и увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Также важно расширение использования механизма страхования грузоперевозок по морскому коридору», — сообщается в материале.

Несмотря на ракетную опасность, экспорт по морскому коридору увеличивается. И это сразу проявило проблему с пропускной способностью Укрзализныци: на железнодорожных станциях возле портов «Одесса» и «Черноморск» пробка из вагонов в ноябре-декабре прошлого года варьировалась в диапазоне 1,5−2,7 тыс. и 2,6−3, 6 тыс. ед. соответственно. Аналитики указывают, что срок ожидания вагонов на выгрузку составлял в среднем 5−7 дней.

«Накопление вагонов на припортовых станциях было вызвано ограниченной пропускной способностью инфраструктуры „Укрзализныци“ и, как следствие, перегруженностью направления на морпорты. Кроме того, во время воздушной тревоги перевалка грузов судов прекращается, поэтому продолжительность погрузки в среднем выросла на 30%», — объясняют в GMK Center.

Вопрос со страхованием также только начал решаться, указывают в Центре: только в последние дни января среди всех судов, двигающихся в порты Большой Одессы, было судно, которое было застраховано от военных рисков благодаря страховке UNITY, созданной украинским правительством вместе с пулом страховых компаний во главе с Ascot.

«Стоимость страховки составила 0,75% стоимости судна. Еще более десятка заявок на получение страховки находятся в работе. Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Поэтому для нас так важно, что страхование становится более доступным и уже фактически используется для экспорта украинской продукции», — отметила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое — глава НБУ

Напомним, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в 2023 году упал на 18% - до $36,19 млрд, в то время как импорт вырос на 14,9% - до $63,56 млрд. Кроме того, уточняется, что в декабре против ноября 2023 года сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 19,2%, а импорта — на 12,5%.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.