Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое — глава НБУ — Finance.ua
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Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое — глава НБУ

Казна и Политика
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Национальный банк Украины (НБУ) обещает двигаться в направлении дальнейшей валютной либерализации, избегая индивидуальных решений, но в то же время просит бизнес вовремя и в полном объеме возвращать валютную выручку и избегать схем фиктивного импорта, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
«Невозвращенная экспортная выручка за время войны выросла почти вдвое. Это проблема, и об этом надо говорить. Так же мы бегаем по схемам, связанным с фиктивным импортом, обескровливающим наши золотовалютные резервы», — сказал он на мероприятии Global Outlook в Киеве в среду, которое Европейская бизнес-ассоциация традиционно проводит раз в полгода.
Глава НБУ констатировал, что ресурс для дальнейшего смягчения валютных ограничений объективно ограничен, поскольку он формируется экспортной выручкой и международной финансовой помощью, а сейчас уже реализовался риск ее неритмичности.
Пышный подчеркнул, что Нацбанк не сторонник принятия индивидуальных решений, а намерен создавать равные правила для всех предприятий. В то же время он снова уклонился от указания конкретных дат или сроков.
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Отвечая на вопрос о том, выстоит ли Украина в 2024 году, глава Нацбанка заявил, что выстоит.
«Поскольку выбора нет, почти 2 года выстояли в ситуации, когда было сложнее», — отметил Пышный.
По его словам, в прошлом году удалось договориться с МВФ о 4-летней программе, снизить инфляцию в пять раз — до 5,1% и на год раньше начать цикл снижения учетной ставки, а в этом году ЕС открыл 4-летнюю программу Ukraine Facility на EUR50 млрд.
Глава НБУ добавил, что Украине уже удалось два месяца выстоять без внешней помощи, хотя в 2022 году такой сценарий казался нереалистичным.
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В то же время он отметил, что в базовом прогнозе Нацбанк по-прежнему закладывает, что внешняя помощь в запланированном в госбюджете-2024 размере $37 млрд будет получена в полном объеме.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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