НБУ готовится ограничить суммы карточных переводов: кого это коснется — Finance.ua

НБУ готовится ограничить суммы карточных переводов: кого это коснется Сегодня 17:04 — Личные финансы

НБУ готовится ограничить суммы карточных переводов: кого это коснется

Национальный банк нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на конференции «Финансы для бизнеса во время войны».

«С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц… ограничений по распоряжению… собственными средствами, это очень сенситивная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения», — сказала она.

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Она отметила, что проблема теневых платежей действительно актуальна. Это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать «различные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее».

«Поэтому, с учетом имеющегося опыта мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки снизить возможности манипуляций и обхода закона», — резюмировала заместитель главы регулятора.

Справка Finance.ua:

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ относительно теневых финансовых операций. По его словам, при проверке НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания;

По данным Гетманцева, для исправления ситуации НБУ предлагает изменения в закон «О платежных услугах», об усилении требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Также предлагается установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимиты на суммы трансакций, их количество. А также предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.



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Економічна Правда По материалам:

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