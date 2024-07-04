Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ — Finance.ua
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Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ

Фондовый рынок
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Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ
Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ
Первого июля из числа участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц исключено АО «Альпари Банк».
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Альпари Банк исключен в связи с отзывом банковской лицензии и исключением сведений о банке из Государственного реестра банков.
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По состоянию на 1 июля 2024 года участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц являются 62 банка.
Напомним, 27 июня Национальный банк отозвал банковскую лицензию у АО Альпари Банк и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.

Справка Finance.ua:

  • в феврале этого года единственный акционер АО «Альпари Банк» принял решение № 6/2023 прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердить соответствующий план прекращения;
  • 100% акций банка принадлежат гражданину Украины Бахтари Хедаятоллах, проживающему в ОАЕ;
  • банк оказался среди 7 убыточных банков по итогам 2023 года на последнем месте — 6,06 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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