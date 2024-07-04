Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ — Finance.ua

Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Альпари Банк исключили из числа участников ФГВФЛ

Первого июля из числа участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц исключено АО «Альпари Банк».

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Альпари Банк исключен в связи с отзывом банковской лицензии и исключением сведений о банке из Государственного реестра банков.

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По состоянию на 1 июля 2024 года участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц являются 62 банка.

Напомним, 27 июня Национальный банк отозвал банковскую лицензию у АО Альпари Банк и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.

Справка Finance.ua:

в феврале этого года единственный акционер АО «Альпари Банк» принял решение № 6/2023 прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица и утвердить соответствующий план прекращения;

100% акций банка принадлежат гражданину Украины Бахтари Хедаятоллах, проживающему в ОАЕ;

банк оказался среди 7 убыточных банков по итогам 2023 года на последнем месте — 6,06 млн грн.

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