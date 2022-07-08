Активность в большинстве секторов экономики в июне продолжила расти - НБУ — Finance.ua

Активность в большинстве секторов экономики в июне продолжила расти - НБУ Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Активность в большинстве секторов экономики в июне продолжила расти - НБУ

В июне продолжалось восстановление экономической активности в большинстве секторов экономики, но оно было неравномерным.

Об этом говорится в июльском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, оживление экономической активности может объясняться дальнейшей адаптацией бизнеса и населения к жизни в условиях войны, возвращением граждан в места жительства, а также сезонными факторами. Вместо этого восстановление неравномерное и демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне. Ситуация в значительной степени различается по регионам (на западе страны бизнес в меньшей степени ощутил влияние войны), а также по форматам (меньшие учреждения скорее возвращаются к работе из-за более простых процессов).

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Так, предприятия пищевой промышленности наращивают производство за счет центрально-западных регионов и переориентируют ассортимент на более доступную продукцию.

На фоне возвращения граждан и возобновления деловых и туристических поездок в условиях отсутствия авиасообщения растут железнодорожные пассажирские перевозки. Грузовые перевозки остаются на значительно ниже, чем довоенные уровнях, поскольку имеющиеся экспортные маршруты не компенсируют объемы перевозок руды и зерновых грузов в черноморские порты.

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Отмечают в Нацбанке и определенное оживление строительного сектора — строительство поддерживается восстановлением жилищной и социальной инфраструктуры, временного жилья, мостов и дорог. По информации НБУ, в столице заработали 40% строительных площадок, однако восстановление сдерживается низким спросом, нехваткой рабочей силы и резким ростом стоимости материалов.

Восстановлению торговли способствует возвращение населения в города и относительная стабилизация военной ситуации в большинстве регионов.

Хуже всего ситуация складывается в тяжелой промышленности из-за проблем с логистикой и разрушения мощностей.

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Так, ряд предприятий ГОК сообщили о приостановке мощностей с июля из-за проблем с экспортом. Добыча угля на государственных шахтах упала на треть из-за оккупации и разрушения объектов, частные шахты работают на близких к довоенным мощностям и увеличивают объемы добычи руды.

В добыче газа ожидается падение объемов на 10-15% из-за того, что ряд скважин и вспомогательных инфраструктурных объектов находятся на оккупированных территориях или близко к зоне боевых действий.

Из-за уничтожения мощностей не работает отечественная нефтеперерабатывающая отрасль. В 5 раз с начала полномасштабного вторжения сократилось производство азотных удобрений на фоне остановки ключевых предприятий и разрушения отдельных мощностей.

А вот машиностроительную отрасль поддерживают госзаказ и заказы на нужды обороны. К тому же ряду предприятий удалось возобновить производство после релокации в безопасные регионы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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