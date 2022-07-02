Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії — Finance.ua

Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії Сегодня 10:01 — Личные финансы

Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії

С 1 июля стартовала программа «єРобота». Заявку на безвозвратный грант для собственного дела можно подать через Дію.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Как и обещали, запускаем программу „єРобота“. Это гранты на создание собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков новой карьеры. Это шесть проектов, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Как рассказал премьер-министр, первая программа в рамках «єРобота» — это гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га), строительство новых теплиц (до 7 млн грн), стартапы в ІТ, обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

«Первые пять программ предусматривают гранты при создании новых рабочих мест. Мы не раздаем деньги просто так. Денежные средства можно потратить на покупку нового оборудования, материалов и инструментов. Должен быть четкий и продуманный бизнес-план. Программы также предусматривают софинансирование со стороны собственника бизнеса и уплату налогов. Средства будут выплачиваться через Ощадбанк . Важно, что этими грантами смогут пользоваться как новые предприниматели, так и те, кто уже имеет собственное дело и хочет его расширить», — сказал премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине талантливые люди и чрезвычайный бизнес, а потому государство дает гражданам возможность раскрыть свой потенциал и амбиции: «Уверен, что следствием этой программы станут новые товары и услуги, которыми будут пользоваться миллионы наших граждан и которыми будут гордиться, поскольку это украинский бизнес и украинское качество».

Инфографика: Правительственный портал

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