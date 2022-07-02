Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії — Finance.ua
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Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії

Личные финансы
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Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії
Гранты от государства на бизнес: єРобота начала принимать заявки в Дії
С 1 июля стартовала программа «єРобота». Заявку на безвозвратный грант для собственного дела можно подать через Дію.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Как и обещали, запускаем программу „єРобота“. Это гранты на создание собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков новой карьеры. Это шесть проектов, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
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Как рассказал премьер-министр, первая программа в рамках «єРобота» — это гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес. Вторая — гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки. Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га), строительство новых теплиц (до 7 млн грн), стартапы в ІТ, обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.
«Первые пять программ предусматривают гранты при создании новых рабочих мест. Мы не раздаем деньги просто так. Денежные средства можно потратить на покупку нового оборудования, материалов и инструментов. Должен быть четкий и продуманный бизнес-план. Программы также предусматривают софинансирование со стороны собственника бизнеса и уплату налогов. Средства будут выплачиваться через Ощадбанк. Важно, что этими грантами смогут пользоваться как новые предприниматели, так и те, кто уже имеет собственное дело и хочет его расширить», — сказал премьер-министр.
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Глава правительства подчеркнул, что в Украине талантливые люди и чрезвычайный бизнес, а потому государство дает гражданам возможность раскрыть свой потенциал и амбиции: «Уверен, что следствием этой программы станут новые товары и услуги, которыми будут пользоваться миллионы наших граждан и которыми будут гордиться, поскольку это украинский бизнес и украинское качество».
Инфографика: Правительственный портал
Инфографика: Правительственный портал

Справка Finance.ua:

  • за более чем четыре месяца войны миллионы украинцев лишились работы из-за вынужденного переезда или остановки работы предприятий. В то же время, рынок труда продолжает восстанавливаться. Работодатели готовы не только нанимать сотрудников, но и платить им более высокую заработную плату;
  • при неуплате единого социального взноса (ЕСВ) во время военного положения страховой стаж не будет засчитываться;
  • семейный капитал: что это такое и как его создать.
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По материалам:
Finance.ua
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