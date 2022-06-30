В каком случае могут уволить с работы во время войны: нюансы и правила — Finance.ua

В каком случае могут уволить с работы во время войны: нюансы и правила Сегодня 16:00 — Личные финансы

В каком случае могут уволить с работы во время войны: нюансы и правила, freepik.com

Во время военного положения в стране многие предприятия оказались в режиме «простой» — бизнес-процессы остановились, а сотрудников уволили из-за отсутствия рабочих мест и невозможности выплачивать зарплату. Некоторые работающие удаленно украинцы выехали за границу.

Можно ли уволить сотрудника во время войны

Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», принятый 15 марта 2022 года, урегулировал некоторые нюансы между сотрудниками и работодателями на период войны, пишет УНИАН.

Однако наиболее распространенными техниками прекращения трудовых взаимоотношений остались:

увольнение по инициативе работника;

увольнение по соглашению сторон;

увольнение по инициативе работодателя в форме сокращения численности или штата работников.

В период военного времени некоторые положения статьи 32 Кодекса о работе Украины не применяются. Например, сотруднику, который хочет уйти с работы, не нужно за две недели предупреждать об этом, если место работы находится в зоне ведения боевых действий и представляет угрозу жизни или здоровью.

Работодатель, в свою очередь, может уволить человека из-за его нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком. При этом увольнение должно быть обозначено датой первого дня после отпуска или первым рабочим днем, следующим за днем окончания временной нетрудоспособности.

Как уволиться с работы в связи с переездом и нужно ли

Многие украинцы уехали за границу, чтобы не стать жертвами вооруженной агрессии рф. В таком случае работодатель не имеет права уволить человека, но может приостановить трудовой договор из-за невыполнения обязанностей, указанных в нем.

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Если сотрудник хочет восстановиться на своей должности, он должен быть уверен, что у компании нет простоя — на отдельных подразделениях или по конкретным работникам. При этом, по законодательству Украины, компания может выплачивать сотруднику на простое ставку, но ее размер не должен превышать двух третей тарифной ставки.

Работодатель не имеет права увольнять сотрудника, выехавшего за границу. Однако он может приостановить действие трудового договора. В таких условиях сотрудник ищет работу по совместительству и может в будущем рассчитывать на компенсацию от государства, осуществляющего военную агрессию против Украины.

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УНІАН По материалам:

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