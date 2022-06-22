Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд — Finance.ua

Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Около 47% компаний приостановили работу из-за войны и всего 6% адаптировались к ней.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 887 собственников и СЕО предприятий, проведенного Министерством цифровой трансформации.

Как показывает исследование, 46,8% предприятий остановлены или почти остановлены, сравнивая с периодом до 23 февраля 2022 года. Индекс активности бизнеса составляет 22.73/100.

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Потери бизнеса

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24.02.2022 оцениваются в $85 млрд. Средний ожидаемый показатель объемов реализованной продукции в 2022 году — 48%.

Утрата кадров:

20% — сокращение или более 1 млн сотрудников (часть перешла в ВСУ);

20% — отправлено в отпуск;

27% — сокращение зарплат.

Чаще всего мешают сейчас возобновлять и развивать бизнес — отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов, непрогнозируемость развития ситуации в Украине и отсутствие достаточного капитала.

Ожидание бизнеса

55,9% бизнесов ориентируются на внутренний рынок. 21,7% на внутренний и экспорт — развивали еще до войны. 16,8% ориентируются на внутренний, но планируют развивать экспорт.

Всего у 6% бизнесов есть и адаптированная стратегия, и бизнес-план с учетом новых реалий. 55,5% в процессе обдумывания и интуитивного управления, 20,4% имеют стратегию и гибко адаптируют свои планы, у 11,1% вообще нет и не видят смысла.

75,1% бизнесов не взаимодействуют с представителями ОГА (ОВА) и территориальных общин по восстановлению развития предпринимательства.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные Опендатабот, количество вакансий и новых бизнесов растет;

по данным ЕБА, третий месяц подряд держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости;

как показывало исследование Advanter Group, малый и средний бизнес Украины приостановили восстановление, которое начало наблюдаться в конце апреля и начале мая 2022 года.

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