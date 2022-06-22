Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд — Finance.ua
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Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд

Сегодня 09:02Личные финансы
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Около 47% компаний приостановили работу из-за войны и всего 6% адаптировались к ней.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 887 собственников и СЕО предприятий, проведенного Министерством цифровой трансформации.
Как показывает исследование, 46,8% предприятий остановлены или почти остановлены, сравнивая с периодом до 23 февраля 2022 года. Индекс активности бизнеса составляет 22.73/100.
Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд
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Потери бизнеса

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24.02.2022 оцениваются в $85 млрд. Средний ожидаемый показатель объемов реализованной продукции в 2022 году — 48%.
Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд

Утрата кадров:

  • 20% — сокращение или более 1 млн сотрудников (часть перешла в ВСУ);
  • 20% — отправлено в отпуск;
  • 27% — сокращение зарплат.
Чаще всего мешают сейчас возобновлять и развивать бизнес — отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов, непрогнозируемость развития ситуации в Украине и отсутствие достаточного капитала.

Ожидание бизнеса

Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд
55,9% бизнесов ориентируются на внутренний рынок. 21,7% на внутренний и экспорт — развивали еще до войны. 16,8% ориентируются на внутренний, но планируют развивать экспорт.

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Всего у 6% бизнесов есть и адаптированная стратегия, и бизнес-план с учетом новых реалий. 55,5% в процессе обдумывания и интуитивного управления, 20,4% имеют стратегию и гибко адаптируют свои планы, у 11,1% вообще нет и не видят смысла.
Пришлось уволить миллион людей: прямые потери мелкого бизнеса в Украине достигли $85 млрд
75,1% бизнесов не взаимодействуют с представителями ОГА (ОВА) и территориальных общин по восстановлению развития предпринимательства.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствуют данные Опендатабот, количество вакансий и новых бизнесов растет;
  • по данным ЕБА, третий месяц подряд держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости;
  • как показывало исследование Advanter Group, малый и средний бизнес Украины приостановили восстановление, которое начало наблюдаться в конце апреля и начале мая 2022 года.
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По материалам: Finance.ua
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