Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения — Finance.ua

Решением Кабинета Министров внесены изменения в Порядок подачи финансовой отчетности, которыми урегулированы вопросы сроков подачи финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в предусмотренные сроки.
В частности, такие предприятия должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.
Этими изменениями также урегулированы вопросы особенностей проведения инвентаризации имущества предприятиями, которые находятся на временно оккупированной территории и/или в районах проведения военных (боевых) действий (или их структурные подразделения (обособленное имущество) находятся на указанных территориях).
Руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае выявления фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.