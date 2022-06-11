Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения — Finance.ua

Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения

Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Решением Кабинета Министров внесены изменения в Порядок подачи финансовой отчетности, которыми урегулированы вопросы сроков подачи финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в предусмотренные сроки.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

В частности, такие предприятия должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Этими изменениями также урегулированы вопросы особенностей проведения инвентаризации имущества предприятиями, которые находятся на временно оккупированной территории и/или в районах проведения военных (боевых) действий (или их структурные подразделения (обособленное имущество) находятся на указанных территориях).

Руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае выявления фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.

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