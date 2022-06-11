Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения

Сегодня 10:34Казна и Политика
22
Решением Кабинета Министров внесены изменения в Порядок подачи финансовой отчетности, которыми урегулированы вопросы сроков подачи финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в предусмотренные сроки.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
В частности, такие предприятия должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.
Этими изменениями также урегулированы вопросы особенностей проведения инвентаризации имущества предприятиями, которые находятся на временно оккупированной территории и/или в районах проведения военных (боевых) действий (или их структурные подразделения (обособленное имущество) находятся на указанных территориях).
Руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае выявления фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.