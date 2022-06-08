Як малий і середній бізнес повертається до роботи, незважаючи на скорочення фінрезервів (інфографіка) — Finance.ua

Як малий і середній бізнес повертається до роботи, незважаючи на скорочення фінрезервів (інфографіка)

Вчора 10:02 — Казна та Політика

Третій місяць поспіль тримається тенденція відновлення роботи малого бізнесу. Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості.

Про це свідчать результати опитування, яке Європейська Бізнес Асоціація провела серед представників МСБ (малого і середнього бізнесу) — учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Серед непрацюючих компаній 16% планують відновлювати роботу. До того ж, 21% МСБ вже працюють у повному обсязі, а 38% — частково або з обмеженнями.

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Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Наразі 34% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%. Ще 12% мають резервів на один місяць, а інші 12% — на пів року. Тільки 5% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Про відсутність резервів повідомляє наразі 29% компаній, хоча місяць тому таких було 26%.

Відповідно скорочується і можливість МСБ забезпечувати персонал — ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам дещо погіршилась за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 23% компаній, і тільки 2% зберегли додаткові або авансові виплати. Іншим 32% довелося скоротити розмір заробітних плат, 21% не має змогу робити виплати, а 12% змушені звільняти співробітників.

Для порівняння, місяць тому у повному обсязі виплачували зарплату 25% компаній, до скорочень вдавались 27%, а до звільнень — 9% МСБ.

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Однак, підтримка збройних сил та гуманітарна допомога лишаються одними з пріоритетів малого бізнесу. Більше половини, а саме 57% продовжують допомагати фінансово, 19% — продукцією, 15% надають послуги, 6% — засоби захисту/оборони, 4% — медикаменти. Ще 12% підтримують своїх співробітників, що долучились до лав захисників країни. Втім, все більше компаній повідомляють, що вичерпали свої ресурси на допомогу: минулого місяця таких було 18%, наразі — 27%.

Водночас 72% опитаних не користувались ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу. Тоді як 15% скористались опцією сплати єдиного 2% податку, 6% — іншими податковими пільгами, 2% — компенсацією за працевлаштування ВПО.

Попри все, позитивної динаміки розвитку свого бізнесу до кінця року очікують 19% підприємців, тобто майже кожний п’ятий. Ще 16% прогнозують, що стан справ суттєво не зміниться, а 62% розраховують на негативну динаміку. У 47% не зміниться команда, тоді як 39% будуть вимушені скорочувати працівників, і тільки 10% планують набирати нових. Розмір заробітних плат більшість підприємців, а саме 54% також сподівається залишити на поточному рівні, тоді як до зменшення, за прогнозами, доведеться вдатися 22% компаній, а підвищувати зарплати планують 13% МСБ.

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