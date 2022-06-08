Як малий і середній бізнес повертається до роботи, незважаючи на скорочення фінрезервів (інфографіка) — Finance.ua

Водночас погіршується оцінка підприємцями власної фінансової стійкості. Наразі 34% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 40%. Ще 12% мають резервів на один місяць, а інші 12% — на пів року. Тільки 5% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Про відсутність резервів повідомляє наразі 29% компаній, хоча місяць тому таких було 26%.
Відповідно скорочується і можливість МСБ забезпечувати персонал — ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам дещо погіршилась за останній місяць. Заробітну плату в повному обсязі виплачують наразі 23% компаній, і тільки 2% зберегли додаткові або авансові виплати. Іншим 32% довелося скоротити розмір заробітних плат, 21% не має змогу робити виплати, а 12% змушені звільняти співробітників.
Для порівняння, місяць тому у повному обсязі виплачували зарплату 25% компаній, до скорочень вдавались 27%, а до звільнень — 9% МСБ.
Однак, підтримка збройних сил та гуманітарна допомога лишаються одними з пріоритетів малого бізнесу. Більше половини, а саме 57% продовжують допомагати фінансово, 19% — продукцією, 15% надають послуги, 6% — засоби захисту/оборони, 4% — медикаменти. Ще 12% підтримують своїх співробітників, що долучились до лав захисників країни. Втім, все більше компаній повідомляють, що вичерпали свої ресурси на допомогу: минулого місяця таких було 18%, наразі — 27%.
Водночас 72% опитаних не користувались ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу. Тоді як 15% скористались опцією сплати єдиного 2% податку, 6% — іншими податковими пільгами, 2% — компенсацією за працевлаштування ВПО.
Попри все, позитивної динаміки розвитку свого бізнесу до кінця року очікують 19% підприємців, тобто майже кожний п’ятий. Ще 16% прогнозують, що стан справ суттєво не зміниться, а 62% розраховують на негативну динаміку. У 47% не зміниться команда, тоді як 39% будуть вимушені скорочувати працівників, і тільки 10% планують набирати нових. Розмір заробітних плат більшість підприємців, а саме 54% також сподівається залишити на поточному рівні, тоді як до зменшення, за прогнозами, доведеться вдатися 22% компаній, а підвищувати зарплати планують 13% МСБ.
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