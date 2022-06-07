Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 5,1 млрд грн — Finance.ua

За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 8,6 тис. кредитних договори на загальну суму 33,43 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 6,8 тис. кредитних договори на суму 19,57 млрд грн).
Найбільшу кількість кредитів — 19,20 млрд грн — видали сільськогосподарським виробникам, ще 7,96 млрд грн видали на антивоєнні цілі, 3,50 млрд грн — як антикризові кредити, 2,47 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів і ще 280 млн грн видали на інвестиційні цілі.