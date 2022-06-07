Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 5,1 млрд грн — Finance.ua
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Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 5,1 млрд грн

Вчора 08:27Кредит&Депозит
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Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 5,1 млрд грнБанки видали пільгових кредитів бізнесу ще на 5,1 млрд грн
За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 949 пільгових кредитів на загальну суму 5,14 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Усього з моменту старту програми підприємці отримали від уповноважених банків 43,4 тис. кредитів на загальну суму 123,05 млрд грн.
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За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 8,6 тис. кредитних договори на загальну суму 33,43 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 6,8 тис. кредитних договори на суму 19,57 млрд грн).
Найбільшу кількість кредитів — 19,20 млрд грн — видали сільськогосподарським виробникам, ще 7,96 млрд грн видали на антивоєнні цілі, 3,50 млрд грн — як антикризові кредити, 2,47 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів і ще 280 млн грн видали на інвестиційні цілі.
Інфографіка: Мінфін Інфографіка: Мінфін
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Нагадаємо, за позаминулий тиждень у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» банки видали 928 пільгових кредитів на загальну суму 3,9 млрд грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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