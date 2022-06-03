Зростання кредитних ставок для бізнесу компенсуватимуть з держбюджету — Finance.ua

Зростання кредитних ставок для бізнесу компенсуватимуть з держбюджету

Зростання кредитних ставок для бізнесу компенсуватимуть з держбюджету

Внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки можуть суттєво підвищити кредитні ставки. Це торкнеться переважно нових клієнтів, а для держкомпаній та пріоритетних для держави галузей зростання ставок за кредитами здебільшого ляже на держбюджет.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Для банків важливо підтримувати довгострокові відносини з надійними позичальниками, з якими вони працюють не перший рік, і знаходити прийнятні схеми, які дозволять виживати у цих складних умовах. Тому тут процентні ставки зростатимуть, але в моєму розумінні — таким чином, щоб зберігати баланс інтересів банків та позичальників», — сказав заступник голови НБУ.

Говорячи про реакцію фінансового ринку на таке стрімке підвищення облікової ставки, Ніколайчук наголосив на необхідності підвищення вартості гривневих ресурсів в економіці. На його думку, протягом декількох місяців ставки за гривневими депозитами поступово мають підвищитися, до цього призведе конкуренція банків за ресурс.

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Ніколайчук також наголосив, що хоча рішення про підвищення облікової ставки критикується за те, що воно йде всупереч інтересам бюджету і підвищує вартість запозичень для Мінфіну щодо ОВДП, але 70% у структурі держборгу — це валютний борг. Тому альтернативний шлях — девальвації та курсової нестабільності — був би ще болючішим для боргової стійкості.

НБУ очікує, що Мінфін поступово підвищуватиме рівень прибутковості, перш за все, за короткими інструментами, оскільки нинішня ставка в 10-11,5% не відповідала реальній вартості грошей і не давала банкам стимулів вкладати кошти у ці інструменти.

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