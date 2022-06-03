Зростання кредитних ставок для бізнесу компенсуватимуть з держбюджету — Finance.ua

Зростання кредитних ставок для бізнесу компенсуватимуть з держбюджету
Внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки можуть суттєво підвищити кредитні ставки. Це торкнеться переважно нових клієнтів, а для держкомпаній та пріоритетних для держави галузей зростання ставок за кредитами здебільшого ляже на держбюджет.
Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.
«Для банків важливо підтримувати довгострокові відносини з надійними позичальниками, з якими вони працюють не перший рік, і знаходити прийнятні схеми, які дозволять виживати у цих складних умовах. Тому тут процентні ставки зростатимуть, але в моєму розумінні — таким чином, щоб зберігати баланс інтересів банків та позичальників», — сказав заступник голови НБУ.
Говорячи про реакцію фінансового ринку на таке стрімке підвищення облікової ставки, Ніколайчук наголосив на необхідності підвищення вартості гривневих ресурсів в економіці. На його думку, протягом декількох місяців ставки за гривневими депозитами поступово мають підвищитися, до цього призведе конкуренція банків за ресурс.
Ніколайчук також наголосив, що хоча рішення про підвищення облікової ставки критикується за те, що воно йде всупереч інтересам бюджету і підвищує вартість запозичень для Мінфіну щодо ОВДП, але 70% у структурі держборгу — це валютний борг. Тому альтернативний шлях — девальвації та курсової нестабільності — був би ще болючішим для боргової стійкості.
НБУ очікує, що Мінфін поступово підвищуватиме рівень прибутковості, перш за все, за короткими інструментами, оскільки нинішня ставка в 10-11,5% не відповідала реальній вартості грошей і не давала банкам стимулів вкладати кошти у ці інструменти.
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