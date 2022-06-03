В НБУ заявляють, що повернення до плаваючого курсу не на часі — Finance.ua

В НБУ заявляють, що повернення до плаваючого курсу не на часі

Вчора 16:01 — Валюта

В НБУ заявляють, що повернення до плаваючого курсу не на часі

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив під час брифінгу, повідомляє Finbalance.

«Поки що час повернення до плаваючого курсу не настав, і наразі достеменно зазначити, коли це відбудеться, назвати конкретну дату, коли почнеться відбуватися перехід/повернення до плаваючого курсоутворення, ми не можемо», — сказав Гелетій.

Він зауважив, що для цього необхідні відповідні макроекономічні передумови. Цей перехід має бути м’яким для ринку та не супроводжуватися шоками чи надмірними курсовими коливаннями.

«Важливою умовою переходу від фіксованого курсу до плаваючого є активніша робота, перш за все, фінансового ринку та стабілізація валютних надходжень», — додав заступник голови НБУ.

Читайте також Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом

У цьому контексті він наголосив на важливості відновлення оподаткування імпорту та запровадження додаткового імпортного збору на некритичні категорії імпорту. Наступним важливим кроком буде підвищення ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас Юрій Гелетій припустив, що запроваджені Нацбанком жорсткі обмеження на валютному ринку можуть змінюватися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.