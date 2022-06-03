В НБУ заявляють, що повернення до плаваючого курсу не на часі — Finance.ua

В НБУ заявляють, що повернення до плаваючого курсу не на часі
Національний банк України (НБУ) наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.
Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив під час брифінгу, повідомляє Finbalance.
«Поки що час повернення до плаваючого курсу не настав, і наразі достеменно зазначити, коли це відбудеться, назвати конкретну дату, коли почнеться відбуватися перехід/повернення до плаваючого курсоутворення, ми не можемо», — сказав Гелетій.
У цьому контексті він наголосив на важливості відновлення оподаткування імпорту та запровадження додаткового імпортного збору на некритичні категорії імпорту. Наступним важливим кроком буде підвищення ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).
Водночас Юрій Гелетій припустив, що запроваджені Нацбанком жорсткі обмеження на валютному ринку можуть змінюватися.