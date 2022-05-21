Законно ли увольнение с применением средств дистанционной связи — Finance.ua

Законно ли увольнение с применением средств дистанционной связи

Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Законно ли увольнение с применением средств дистанционной связи, freepik.com

Учитывая изменения в трудовом законодательстве в связи с принятием Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее — Закон), к трудовым отношениям между работодателем и работником теперь применяются определенные новации.

Об этом рассказала специалист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Яна Кравец.

Увольнение, как и в довоенное время, может происходить путем:

расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работника;

по соглашению сторон;

в связи с истечением срока действия трудового договора;

расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа в случае изменений организации производства и труда.

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Расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе работник может без двухнедельного срока предупреждения за исключением принудительного привлечения к общественно полезным работам в условиях военного положения, а также если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах, отнесенных к критической инфраструктуре в связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, учреждение, организация, и угрозой для жизни и здоровья.

Во время действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

На период действия военного положения требование о расторжении трудового договора по инициативе работодателя по предварительному согласию выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) не применяется, кроме увольнения работников предприятий, учреждений или организаций, избранных в профсоюзные органы.

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Есть ли возможность принимать заявления об увольнении с применением электронных коммуникаций?

Согласно части третьей статьи 29 КЗоТ ознакомление работников с приказами (распоряжениями), уведомлениями, другими документами работодателя относительно их прав и обязанностей допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи. В таком случае, подтверждением ознакомления считается факт обмена соответствующими электронными документами между работодателем и работником.

К примеру, процедура обмена документами может происходить следующим образом:

работник имеет квалифицированную электронную подпись (КЭП), которой подписывает любое заявление, в том числе об увольнении, и направляет его работодателю;

в ответ — работодатель отправляет работнику приказ, подписанный в том числе с использованием КЭП.

Однако следует учитывать, что такая процедура оформления трудовых отношений должна быть четко урегулирована соответствующими актами предприятия, учреждения, организации.

Что делать тем, у кого нет КЭП?

Есть вариант — упрощенный обмен документами через средства электронной связи. Сам алгоритм основывается на том, что в период действия военного положения порядок организации кадрового делопроизводства и архивного хранения кадровых документов в районах активных боевых действий работодатель может определить самостоятельно, при обеспечении ведения достоверного учета выполняемой работником работы и учета затрат на оплату труда.

Законный такой способ увольнения или нет — это спорный вопрос. И в случае возникновения трудового спора суд будет оценивать доказательства, предоставленные сторонами дела, в том числе документы, где зафиксирована процедура обмена электронными документами между работодателем и работником с учетом соответствующих нюансов. При отсутствии такого закрепления большие шансы на то, что работник может выиграть тяжбу.

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