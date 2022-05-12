ВР ввела договорной режим трудовых отношений и расширила основания для увольнения: что это значит — Finance.ua
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ВР ввела договорной режим трудовых отношений и расширила основания для увольнения: что это значит

Сегодня 15:58Казна и Политика
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Верховная Рада одобрила закон о договорном режиме трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает уменьшение бюрократической нагрузки на работодателей.
Об этом сообщается со ссылкой на проект закона № 5371, который поддержали 246 народных депутатов.
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Законом вводится договорный режим, который будет применяться к трудовым отношениям, возникающим между:
  • работниками и работодателями — субъектами малого и среднего предпринимательства с количеством работников до 250 человек;
  • работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц.
Закон предусматривает добровольность применения договорного режима работодателями, которые в соответствии с установленными критериями имеют право его применять.
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Документ определяет особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.
Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений — определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц.
Также определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений, в т. ч. прекращение трудового договора по инициативе работодателя по выплате компенсации работнику.
Рада расширила основания для увольнения с работы во время войны
Также Верховная Рада приняла закон об оптимизации трудовых отношений в условиях военного положения. Документ расширяет основания для увольнения работников во время войны.
Об этом сообщается в проекте закона № 7251.
Законом вводится дополнительное основание для увольнения работника — невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников.
Также вводится дополнительное основание для расторжения трудового договора, как отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.
Законом определяется понятие совместительства, что обеспечит возможность работникам, вынужденным покинуть свои рабочие места, трудоустроиться на другой работе.
Документом отменяются в период военного положения отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия иной оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.
Законом установлено, что при объявлении военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.
Законопроектом предусматривается возмещение работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных в результате вооруженной агрессии. Для этой цели запланирована разработка отдельного механизма.
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По материалам: РБК-Україна
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