ВР ввела договорной режим трудовых отношений и расширила основания для увольнения: что это значит — Finance.ua

ВР ввела договорной режим трудовых отношений и расширила основания для увольнения: что это значит

Сегодня 15:58 — Казна и Политика

Верховная Рада одобрила закон о договорном режиме трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает уменьшение бюрократической нагрузки на работодателей.

Об этом сообщается со ссылкой на проект закона № 5371 , который поддержали 246 народных депутатов.

Законом вводится договорный режим, который будет применяться к трудовым отношениям, возникающим между:

работниками и работодателями — субъектами малого и среднего предпринимательства с количеством работников до 250 человек;

работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц.

Закон предусматривает добровольность применения договорного режима работодателями, которые в соответствии с установленными критериями имеют право его применять.

Документ определяет особенности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений.

Устанавливаются сроки и периодичность выплаты заработной платы в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений — определяется, что заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц.

Также определяется порядок прекращения трудового договора в условиях договорного режима регулирования трудовых отношений, в т. ч. прекращение трудового договора по инициативе работодателя по выплате компенсации работнику.

Рада расширила основания для увольнения с работы во время войны

Также Верховная Рада приняла закон об оптимизации трудовых отношений в условиях военного положения. Документ расширяет основания для увольнения работников во время войны.

Об этом сообщается в проекте закона № 7251

Законом вводится дополнительное основание для увольнения работника — невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников.

Также вводится дополнительное основание для расторжения трудового договора, как отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Законом определяется понятие совместительства, что обеспечит возможность работникам, вынужденным покинуть свои рабочие места, трудоустроиться на другой работе.

Документом отменяются в период военного положения отдельные ограничения, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения коррупции относительно занятия иной оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

Законом установлено, что при объявлении военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по вопросам трудовых отношений, приказы (распоряжения) владельца или уполномоченного им органа могут вестись в электронной форме.

Законопроектом предусматривается возмещение работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных в результате вооруженной агрессии. Для этой цели запланирована разработка отдельного механизма.

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