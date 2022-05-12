Не только ЕС: в каких странах ищут работу украинцы и где платят больше всего (инфографика) — Finance.ua

Не только ЕС: в каких странах ищут работу украинцы и где платят больше всего (инфографика)

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В рамках Директивы ЕС 2001/55/ЕС граждане имеют право на временную защиту без долгих бюрократических процедур. Этот статус среди прочего предоставляет доступ к легальному трудоустройству. Помимо Евросоюза упрощенный въезд для украинцев доступен в Великобритании, Израиле, Ирландии, ОАЭ и Японии.

OLX Работа исследовала, какие из доступных для трудоустройства стран сейчас выбирают украинцы.

Где хотят работать заробитчане?

Чаще всего пользователи OLX Работа откликаются на вакансии в категории «Работа за рубежом» в странах Европы и Ближнего Востока. Общая заинтересованность пользователей сервиса работой за рубежом наблюдается к предложениям от работодателей из Польши, Германии, Израиля, Великобритании и Чехии.

Стоит отметить, что именно из этих стран на платформе размещено больше всего вакансий для украинцев. Так что соискатели откликаются на них там чаще.

Однако при выборе страны временного пребывания следует учесть и конкуренцию за вакансии.

Самая высокая активность по количеству откликов на 1 вакансию в следующих странах:

1. Доминиканская республика — 23 отклика;

2. Норвегия — 11 откликов;

3. Швеция — 8 откликов;

4. Швейцария — 6 откликов;

5. Финляндия — 4 отклика.

В разных странах особенности получения временной защиты могут разниться.

Где украинцам платят больше всего?

Польша

Соседняя страна является лидером по количеству переселенцев из Украины. Так, в начале мая в базе данных PESEL (польский идентификационный номер) уже зарегистрировано 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста. В этот же период размещено 572 вакансии о работе в Польше. Ищущие работу могут рассчитывать на среднюю заработную плату почти в 4900 злотых.

Особенности регистрации: происходит во время въезда на польском пограничном пункте или в местной администрации уже по прибытии. В Польше можно трудоустроиться без дополнительных документов и находиться на территории страны до 18 месяцев.

Германия

Общее количество украинских переселенцев в стране составляет 280 тысяч человек. Эта западноевропейская страна популярна. К началу мая на сервисе опубликовано 329 актуальных вакансий работы в Германии. В среднем соискателям предлагают плату в 1640 евро.

Особенности регистрации: переселенцы, не имеющие визы на кратковременное пребывание, могут получить вид на жительство в течение 90 дней после прибытия, подав соответствующее заявление в иностранное представительство по месту жительства. Документ позволяет проживать в стране в течение года с возможностью продления еще на 2 года, а также дает право на помощь Агентству по трудоустройству.

Израиль

Страна Ближнего Востока имеет более сложную процедуру приема украинцев, чем ЕС, так что большого наплыва наших соотечественников в Израиле после начала военной агрессии россии не наблюдается. Однако уровень средней заработной платы в 85 тысяч гривен (примерно 9630 шекелей) делает страну привлекательной среди людей, ищущих работу.

Особенности регистрации: для трудоустройства необходима рабочая виза. Ее владельцы имеют право пригласить в страну членов своих семей, которые могут находиться в Израиле до 90 дней в статусе туристов.

Великобритания

Страна так же, как Израиль, не является членом Евросоюза, поэтому Директива ЕС на нее не распространяется. Однако высокий уровень средней заработной платы (75 тысяч гривен или 2 тысячи фунтов стерлингов) мотивирует украинцев откликаться на вакансии, которых сейчас 118 на OLX.

Особенности регистрации: 1) для того чтобы получить убежище при наличии родственников внутри страны, необходимо еще до въезда в Великобританию получить визу; 2) попасть в страну без визы и с возможностью трудоустройства можно, если переселенец найдет спонсора-резидента страны, который согласится бесплатно предоставить украинцу жилье на 6 месяцев.

Чехия

Европейская страна приняла больше всего украинцев по сравнению с собственным населением. На 11 миллионов чехов в начале мая приходится 320 тысяч переселенцев. Здесь размещено полторы сотни предложений работы. Средняя плата, которую работодатели предлагают соискателям из Украины — 40 тысяч гривен (31 725 крон).

Особенности регистрации: с 21 марта переселенцы из Украины могут работать в Чехии без получения разрешения. В то же время украинцы, имеющие шенгенскую, сезонную или специальную рабочую визу, срок действия которой истекает менее чем через 14 дней, могут подать заявку на получение специальной долгосрочной визы.

Каким будет спрос на вакансии за границей в будущем?

Сейчас определяющим решением украинцев ехать за границу, кроме уровня зарплат и наличия работы внутри страны, является фактор безопасности. В частности, мы фиксируем, что наиболее активно на зарубежные вакансии откликаются соискатели на Львовщине и Ивано-Франковщине, где высока конкуренция из-за насыщенности рынка внутренне перемещенными украинцами.

Также среди лидеров — Киевская, Одесская и Днепропетровская области. В то же время, после освобождения севера страны от войск врага украинцы стали постепенно возвращаться домой.

При этом социологические опросы свидетельствуют, что нынешняя волна миграции, в том числе трудовой, носит временный характер. Так, по данным социологической группы «Рейтинг» более половины тех, кто покинул Украину из-за войны, планируют в ближайшее время или чуть позже вернуться домой. Еще более 40% собираются возвращаться на Родину после завершения войны. Украинцы стремятся работать дома и восстанавливать экономику, ведь страна без них никак , — рассказывает руководитель направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина.

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