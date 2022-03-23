Как работнику устроиться на новую работу, если он не уволен с предыдущей — Finance.ua

Как работнику устроиться на новую работу, если он не уволен с предыдущей

Сегодня 19:21 — Личные финансы

Как работнику устроиться на новую работу, если он не уволен с предыдущей.

Об этом пишет Управление Гоструда в Полтавской области.

Работник, который оставил рабочее место в связи с боевыми действиями и не успел уволиться, может направить своему работодателю заявление об увольнении с помощью средств связи (по возможности).

Если это невозможно, работник может трудоустроиться к другому работодателю по совместительству.

Или же, согласно п.3-1 ч.2 статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» уведомить страхователя об определении лицом такого места работы как основного в соответствии с поданным им заявлением (до его отзыва).

Справка Finance.ua:

Правительство компенсирует работодателям часть зарплаты внутренне перемещенных лиц. Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев.

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