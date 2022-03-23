Как работнику устроиться на новую работу, если он не уволен с предыдущей — Finance.ua

Или же, согласно п.3-1 ч.2 статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» уведомить страхователя об определении лицом такого места работы как основного в соответствии с поданным им заявлением (до его отзыва).
Справка Finance.ua:
Правительство компенсирует работодателям часть зарплаты внутренне перемещенных лиц. Именно в рамках поддержки создания рабочих мест вводится программа компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев.