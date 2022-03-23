robota.ua запустила бот для быстрого поиска вакансий в Украине и за рубежом — Finance.ua
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robota.ua запустила бот для быстрого поиска вакансий в Украине и за рубежом

Сегодня 12:34Личные финансы
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Портал поиска работы в Украине robota.ua запустил Telegram-бот для быстрого поиска вакансий — RobotaNow.
Что это? С его помощью пользователи могут находить актуальные вакансии в Украине и за рубежом.
В RobotaNow доступен поиск по городам и профессиям. Отображаются предложения удаленной работы. Кроме того, пользователи могут бесплатно настроить подписку на новые вакансии по выбранным параметрам поиска.
Бот доступен по ссылке.
Как отмечают в команде robota.ua, бот был создан для того, чтобы упростить и ускорить процесс поиска. Прежде всего, это полезно для тех, кто был вынужден покинуть свои дома, работу и привычный образ жизни из-за войны войны.

Справка Finance.ua:

  • сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.
  • сейчас ситуация на рынке труда достаточно напряженная: из-за военного положения в стране многие граждане остались без работы. Поэтому в Госслужбе занятости рассказали, как официально зарегистрироваться безработным;
  • напомним, украинцы будут продолжать получать пособие по безработице, несмотря на военное положение;
  • в рамках поддержки создания рабочих мест Правительство вводит программу компенсации работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутриперемещенных лиц в размере 6,5 тыс. грн за каждого такого работника в течение двух месяцев. Как это будет работать — читайте здесь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Ain.Ua
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