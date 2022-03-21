Як зараз зареєструватися в службі зайнятості: покрокова інструкція — Finance.ua

Наразі ситуація на ринку праці є досить напруженою: через воєнний стан у країні чимало громадян залишилося без роботи. Тому у Держслужбі зайнятості розповіли, як офіційно зареєструватися безробітним.
Перелік документів для набуття статусу безробітного:
паспорт;
ідентифікаційний код;
документ про освіту;
трудова книжка;
військовий квиток.
Як подавати документи? Державна служба зайнятості сьогодні пропонує такі шляхи подання документів для реєстрації:
сайт державних послуг «Дія»;
онлайн-заяви (дві форми) за посиланням:
щодо надання/поновлення статусу безробітного http://surl.li/bnzhc
щодо призначення/поновлення допомоги по безробіттю http://surl.li/bnzhf
Ви можете скачати за посиланням форми заяв, роздрукувати їх або написати від руки, сфотографувати та надіслати на пошту inbox@es.dcz.gov.ua або ж звернутися до найближчого центру зайнятості, що працює (мапа тут).
До слова, стати на облік у центрі зайнятості як безробітний ви можете незалежно від місця фактичного проживання та реєстрації.
Зверніться, будь ласка, до найближчого центру зайнятості, що працює, або ж подайте документи через Дію.