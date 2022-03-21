Як зараз зареєструватися в службі зайнятості: покрокова інструкція — Finance.ua

Як зараз зареєструватися в службі зайнятості: покрокова інструкція

Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Наразі ситуація на ринку праці є досить напруженою: через воєнний стан у країні чимало громадян залишилося без роботи. Тому у Держслужбі зайнятості розповіли , як офіційно зареєструватися безробітним.

Перелік документів для набуття статусу безробітного:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ про освіту;

трудова книжка;

військовий квиток.

Як подавати документи? Державна служба зайнятості сьогодні пропонує такі шляхи подання документів для реєстрації:

сайт державних послуг «Дія»;

онлайн-заяви (дві форми) за посиланням:



щодо надання/поновлення статусу безробітного http://surl.li/bnzhc

щодо призначення/поновлення допомоги по безробіттю http://surl.li/bnzhf



Ви можете скачати за посиланням форми заяв , роздрукувати їх або написати від руки, сфотографувати та надіслати на пошту inbox@es.dcz.gov.ua або ж звернутися до найближчого центру зайнятості, що працює ( мапа тут ).

До слова, стати на облік у центрі зайнятості як безробітний ви можете незалежно від місця фактичного проживання та реєстрації.

Зверніться, будь ласка, до найближчого центру зайнятості, що працює, або ж подайте документи через Дію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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