Сімейний капітал: що це таке і як його створити — Finance.ua

Сімейний капітал: що це таке і як його створити Вчора 17:01 — Особисті фінанси

Сімейний капітал: що це таке і як його створити

Вінстон Черчилль стверджував: «Накопичувати гроші — річ корисна, особливо якщо це зробили за вас батьки». І він мав рацію. Зазвичай батьки залишають своїм дітям якісь активи (кошти на рахунках в банку, нерухомість, земельні ділянки та ін). Однак досить часто культура формування власного сімейного капіталу, на жаль, майже відсутня. Тому у Фонді гарантування вкладів фізосіб вирішили розповісти , як і навіщо українцям формувати сімейний капітал.

«Від дерев’яних черевиків до дерев’яних черевиків — шлях в чотири покоління: перше покоління наживає, друге — примножує, третє — тринькає, четверте — повертається на фабрику» — ці слова також належать Черчілю. І вони гарно ілюструють конфлікт поколінь та неможливість зберігати та примножувати сімейний капітал. Тому найважливішим завданням є формування такої фінансової культури, яка дозволить створити сімейний капітал та його примножувати.

Що дає сімейний капітал

Фінансову свободу. Молодь, яка сформує власний капітал, вже в найближчому майбутньому може жити за рахунок отримання пасивного доходу.

Тобто молоді люди зможуть досягати своїх цілей та реалізовувати себе без надмірної турботи про гроші. Вони зможуть вільно обирати, як прожити своє життя.

Де починається фінансова свобода? Скільки грошей вам потрібно для комфортного життя? Мільйон чи десять мільйонів? Для кожної людини буде своя сума, але вона буде відображати стиль і якість життя людині, при якому їй вистачить всього. Основним критерієм є достатність. Для когось достатньо двокімнатної квартири, а для когось потрібен будинок. Ми всі є різні.

Як його створити

Ефективне управління особистими фінансами без планування сімейного бюджету неможливе. Спеціалісти та фінансові експерти наполегливо рекомендують якомога раніше залучати до цього дітей. Планувати сімейний бюджет можна як у звичайному блокноті чи зошиті, так і на комп’ютері, самостійно створивши таблицю, чи в спеціальних програмах для фіксування сімейного достатку та витрат, особистих дитячих фінансів.

Найбільш оптимальний спосіб створення сімейного капіталу — дотримуватися основних правил: оптимізація витрат і створення заощаджень, формування фінансового резерву на випадок надзвичайних ситуацій та примноження власного капіталу.

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Створення власного та сімейного капіталу — це ваш шлях до фінансової свободи. Це вкрай необхідно зробити кожному, хто хоче з часом забезпечити собі безбідну старість. Це системна робота в напрямку свого фінансового добробуту.

Планування бюджету — це в якомусь сенсі мистецтво, це підтверджують слова німецького письменника Авербаха Бертольда: «Збереження грошей вимагає розсудливості, трата грошей вимагає мистецтва».

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