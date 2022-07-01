Робота під час війни: яких спеціалістів шукають та кому найбільше платять — Finance.ua

Робота під час війни: яких спеціалістів шукають та кому найбільше платять Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Робота під час війни: яких спеціалістів шукають та кому найбільше платять

За більш ніж чотири місяці війни мільйони українців втратили роботу через вимушений переїзд або зупинку роботи підприємств. Водночас ринок праці продовжує відновлюватися. Роботодавці готові не лише наймати співробітників, а й платити їм вищу заробітну плату.

Про сказано в аналітиці OLX Робота

Яких спеціалістів шукають роботодавці зараз

Зараз у столиці, у відносно безпечних регіонах Центру та Заходу України спостерігається поступове зростання пропозицій роботи в низці галузей. Найбільший приріст вакансій спостерігається у категорії Будівництво / облицювальні роботи. У Києві їх кількість зросла з 1 085 пропозицій протягом березня до 3 420 оголошень у червні, а в Дніпрі — з 708 до 818.

Також побільшало пропозицій для охочих працювати в кол-центрах та сфері телекомунікацій. Найвідчутніше зростання в Дніпрі. На початку березня таких вакансій було всього 35, а на початку літа — вже 455. Крім того, в більшості областей збільшилась кількість оголошень у категоріях Клінінг / домашній персонал та Виробництво / робітничі спеціальності. Якщо говорити про конкретних представників «блакитних комірців», то загалом серед роботодавців найзатребуванішими традиційно є працівники сфер торгівлі та логістики.

Топ-10 найпопулярніших спеціалістів у червні 2022 року

Спеціальність Середня заробітна плата, грн (червень 2022) водій 20 тис. продавець 10 тис. вантажник 11 тис. різноробочий 9 тис. охоронець / сторож 9 тис. швачка 14 тис. кур’єр 22 500 кухар 11 тис. перукар 12 тис. доглядальниця 8 500

Кому платять найбільше

Нині для представників робітничих спеціальностей є низка вакансій із заробітною платою вище 20 тис. гривень. Крім того, представникам професій у сфері логістики та будівництва в червні пропонують вищу платню, ніж у березні. Зокрема, влітку водії таксі можуть заробляти на 500 грн, а облицювальники на 2,7 тис. грн більше, ніж навесні.

Топ-10 вакансій з найвищою заробітною платою на OLX Робота у червні 2022 року (повний робочий день):

Спеціальність Розмір заробітної плати, грн (червень 2022) далекобійник 50 077 водій бульдозера / грейдера 27 500 водій таксі 25 500 штукатур 25 тис. комбайнер 25 тис. оператор call-центру 24 тис. виконроб 23 500 кур’єр 22 500 облицювальник 21 тис. фасадчик 20 693

Яку роботу шукають українці

Вже у червні українці проявляли більше активності під час пошуку роботи, ніж на початку весни. Кількість пошукових запитів на різні вакансії зросла на 25-66 відсоткових пунктів від показників березня цього року. Найбільший приріст спостерігається при пошуку роботи на таких позиціях:

1. бариста (+ 66%);

2. няня, кур’єр (по 64%);

3. охоронець (63%);

4. різноробочий (61%);

5. прибиральниця (60%).

Загалом, найчастіше у червні користувачі шукали такі вакансії:

1. водія (228,8 тис. разів);

2. продавця (56,9 тис.);

3. вантажника (48,8 тис.);

4. баристи (44 тис.);

5. прибиральника (40,1 тис. разів).

Особливості працевлаштування під час воєнного стану

Війна вносить суттєві корективи не лише в ринок вакансій та рівень заробітних плат, а й у юридичну площину відносин роботодавців та працівників. Зміни стосуються різних аспектів від питань оплати праці до звільнення:

оплата праці: під час воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків оплати, якщо це сталося через ведення бойових дій або інші обставини непереборної сили. В такому випадку виплати можуть бути перенесені до моменту відновлення діяльності компанії;

під час воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків оплати, якщо це сталося через ведення бойових дій або інші обставини непереборної сили. В такому випадку виплати можуть бути перенесені до моменту відновлення діяльності компанії; переведення працівників: роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу без його згоди для запобігання чи ліквідації наслідків бойових дій або інших обставин, що становлять загрозу життю людей. Однак лише за умови, що ця робота не протипоказана за станом здоров’я, а оплата праці буде не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою позицією;

роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу без його згоди для запобігання чи ліквідації наслідків бойових дій або інших обставин, що становлять загрозу життю людей. Однак лише за умови, що ця робота не протипоказана за станом здоров’я, а оплата праці буде не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою позицією; графік роботи: робочий тиждень може бути збільшений до 60 годин, а тривалість щотижневих вихідних може бути скорочена до 24 годин;

робочий тиждень може бути збільшений до 60 годин, а тривалість щотижневих вихідних може бути скорочена до 24 годин; відпустка: роботодавець має право надати працівникам відпустки тривалістю не більше ніж 24 календарні дні. Проте, за згоди роботодавця працівник може піти у більш тривалу відпустку за власний рахунок. Крім того, працівнику можуть відмовити у наданні відпустки, якщо він залучений до робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

роботодавець має право надати працівникам відпустки тривалістю не більше ніж 24 календарні дні. Проте, за згоди роботодавця працівник може піти у більш тривалу відпустку за власний рахунок. Крім того, працівнику можуть відмовити у наданні відпустки, якщо він залучений до робіт на об’єктах критичної інфраструктури. звільнення: працедавець може звільнити тимчасово непрацездатного працівника, а також співробітника у відпустці (крім декретної та з догляду за дитиною) з першого дня після закінчення непрацездатності або відпустки. Сам же працівник має право звільнитись за власним бажанням без попередження про це роботодавця за 14 днів у районах, де відбуваються бойові дії, та у випадку існування загрози життю і здоров’ю.

Зміни торкнулись не лише відносин між роботодавцями та працівниками, а й процесу працевлаштування. Наприклад, працедавці, яким бракує співробітників, можуть укладати з новачками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на час заміщення тимчасово відсутнього робітника.

Крім того, нині роботодавці мають право укладати трудовий договір з працівниками у словесній формі. Водночас вони зобов’язані повідомити податкові органи та завершити процедуру оформлення працівника за першої можливості або після припинення дії воєнного стану. А внутрішньо переміщені співробітники, які через війну не мають оригіналу трудової книжки, можуть отримати її дублікат за новим місцем роботи.

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