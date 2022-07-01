НБУ рассказал о настроениях бизнеса в июне — Finance.ua
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НБУ рассказал о настроениях бизнеса в июне

Казна и Политика
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Бизнес в июне негативно оценил перспективы своей экономической деятельности, учитывая продолжение интенсивных боевых действий в войне с россией, разрушенные мощности и цепи поставок, блокирование портов и повреждение транспортной инфраструктуры, удорожание энергоносителей и рост производственных затрат предприятий, ухудшение инфляционных ожиданий.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), расчет которого после трехмесячного вынужденного перерыва возобновил Национальный банк.
За июнь 2022 г. он составлял 41.3 при равновесном значении 50.0.
В июне предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, предоставили пессимистические оценки экономических результатов в ближайшей перспективе.
Нехорошие оценки экономических перспектив компаний индустрии обусловлены разрушением промышленных мощностей, сокращением спроса, утратой заказов, также нарушением логистических связей: секторальный индекс составил 43.7.
Респонденты ожидали уменьшения объемов производимой продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, в то же время прогнозировали рост остатков готовой продукции вследствие уменьшения спроса и нарушения логистики.
Предприятия сектора строительства в июне несколько возобновили работу после фактической остановки строительства в начале войны, однако все еще пессимистично настроены к оценке своей деятельности: секторальный индекс составил 40.1.
Ожидания респондентов относительно объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов были отрицательными.
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Предприятия торговли также продемонстрировали негативные ожидания ввиду проблем с логистикой, потери рынков сбыта и уничтожения товарных складов: секторальный индекс составил 43.4.
Респонденты настроены на уменьшение объемов товарооборота и уменьшение объемов закупки товаров для продажи, в то же время ожидали увеличения запасов/остатков товаров для продажи вследствие уменьшения спроса на отдельные товары, закупленные в довоенный период, и снижение платежеспособности населения. Предприятия сектора настроены на снижение торговой маржи.
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Предприятия сферы услуг дали пессимистичные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс составил 37.7. Этому способствовали повреждение транспортной инфраструктуры и логистики, закрытие воздушного пространства, разрушение объектов сферы услуг и снижение спроса.
Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали рост цен на собственную продукцию/услуги на фоне существенного удорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.
Оценки занятости также были пессимистичны. Респонденты всех секторов ожидали сокращения численности работников в результате мобилизации и миграции персонала.
Тем не менее, несмотря на войну, экономика Украины продолжает работать. Оценка ее падения в июне текущего года — значение индекса ИОДА — сопоставимо со значением марта 2020, месяца начала пандемии Covid-19.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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