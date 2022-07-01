В Украине изменят условия кредитования бизнеса во время войны — Finance.ua

В Украине изменят условия кредитования бизнеса во время войны Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Кабинет министров будет работать над ослаблением требований и расширением программы «5-7-9» для получения кредита.

Об этом в ходе Всеукраинского телемарафона заявила заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию Роксолана Пидласа.

«Правительство в будущем будет работать над послаблением этих требований (к программе „5-7-9“ — ред.) и над расширением случаев, на которые можно получить кредит. Потому что очевидно, что многие предприятия, работавшие стабильно, могут быть разрушены из-за российских ракет и снарядов. Здесь уместно было бы кредитовать на восстановление именно предприятия и поврежденного имущества», — сказала она.

Подласа считает, что правительство должно подумать над тем, чтобы кредитовать на релокацию бизнеса, потому что перевозить производство — не дешево.

Кредитование бизнеса во время войны:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны.

На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за желающих вести бизнес будет платить государство.

После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Грантовая программа в Украине:

7 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

«Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию», — заявил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что поставил задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

10 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что украинцы смогут получить грант от государства на обучение в IT сфере.

24 июня появилась информация о том, что Кабмин запускает программу безвозвратных грантов. Финансирование могут получить предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и т.п.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

УНІАН По материалам:

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