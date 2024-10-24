airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув — Finance.ua

airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув Сегодня 18:32 — Личные финансы

airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув

Латвийская авиакомпания airBaltic анонсировала 16 новых маршрутов, один из которых будет выполняться из польского города Жешув (Ряшев) в Ригу.

Об этом сообщает Lowcost.ua.

«Открывая этот маршрут, мы не только укрепляем свое присутствие в Польше, но также, поскольку Ряшев расположен недалеко от границы с Украиной, мы делаем шаг, чтобы помочь гражданам Украины безопасно добраться до остальной Европы», — заявил старший вице-президент по управлению сетью airBaltic Томас Ромдал.

Рейсы Ряшев — Рига будут выполняться дважды в неделю.

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Стоимость билетов — от 150 злотых (эконом-класс) и 850 злотых (бизнес-класс).

Новый маршрут предложит удобное сообщение Риги с Вильнюсом, Таллинном, Осло, Хельсинки, Копенгагеном, Стокгольмом и другими популярными направлениями.

Кроме рейсов в Жешув также анонсированы полеты в Клуж-Напоку, Ставангер, Миконос, Барселону, Пальму, Рейкьявик, Тирану, Тель-Авив, Прагу, Родос, Ибицу, Валенсию и Кишинев.

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Сегодня airBaltic выполняет более 130 маршрутов из Риги, Таллина, Вильнюса, Тампере, а сезонно — из Гран-Канарии, предлагая сообщения с различными направлениями в авиационной сети компании в Европе, Ближнем Востоке, Северной Африке и Кавказском регионе.

Напомним, авиакомпания Wizz Air заявила о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря и увеличении маршрутной сети из столицы Молдовы.

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