airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув — Finance.ua
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airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув

Личные финансы
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airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув
airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув
Латвийская авиакомпания airBaltic анонсировала 16 новых маршрутов, один из которых будет выполняться из польского города Жешув (Ряшев) в Ригу.
Об этом сообщает Lowcost.ua.
«Открывая этот маршрут, мы не только укрепляем свое присутствие в Польше, но также, поскольку Ряшев расположен недалеко от границы с Украиной, мы делаем шаг, чтобы помочь гражданам Украины безопасно добраться до остальной Европы», — заявил старший вице-президент по управлению сетью airBaltic Томас Ромдал.
Рейсы Ряшев — Рига будут выполняться дважды в неделю.
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Стоимость билетов — от 150 злотых (эконом-класс) и 850 злотых (бизнес-класс).
Новый маршрут предложит удобное сообщение Риги с Вильнюсом, Таллинном, Осло, Хельсинки, Копенгагеном, Стокгольмом и другими популярными направлениями.
Кроме рейсов в Жешув также анонсированы полеты в Клуж-Напоку, Ставангер, Миконос, Барселону, Пальму, Рейкьявик, Тирану, Тель-Авив, Прагу, Родос, Ибицу, Валенсию и Кишинев.
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Сегодня airBaltic выполняет более 130 маршрутов из Риги, Таллина, Вильнюса, Тампере, а сезонно — из Гран-Канарии, предлагая сообщения с различными направлениями в авиационной сети компании в Европе, Ближнем Востоке, Северной Африке и Кавказском регионе.
Напомним, авиакомпания Wizz Air заявила о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря и увеличении маршрутной сети из столицы Молдовы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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