airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув — Finance.ua

airBaltic будет летать из приграничного польского города Жешув
Латвийская авиакомпания airBaltic анонсировала 16 новых маршрутов, один из которых будет выполняться из польского города Жешув (Ряшев) в Ригу.
Об этом сообщает Lowcost.ua.
«Открывая этот маршрут, мы не только укрепляем свое присутствие в Польше, но также, поскольку Ряшев расположен недалеко от границы с Украиной, мы делаем шаг, чтобы помочь гражданам Украины безопасно добраться до остальной Европы», — заявил старший вице-президент по управлению сетью airBaltic Томас Ромдал.
Рейсы Ряшев — Рига будут выполняться дважды в неделю.
Читайте также
Стоимость билетов — от 150 злотых (эконом-класс) и 850 злотых (бизнес-класс).
Новый маршрут предложит удобное сообщение Риги с Вильнюсом, Таллинном, Осло, Хельсинки, Копенгагеном, Стокгольмом и другими популярными направлениями.
Кроме рейсов в Жешув также анонсированы полеты в Клуж-Напоку, Ставангер, Миконос, Барселону, Пальму, Рейкьявик, Тирану, Тель-Авив, Прагу, Родос, Ибицу, Валенсию и Кишинев.
Читайте также
Сегодня airBaltic выполняет более 130 маршрутов из Риги, Таллина, Вильнюса, Тампере, а сезонно — из Гран-Канарии, предлагая сообщения с различными направлениями в авиационной сети компании в Европе, Ближнем Востоке, Северной Африке и Кавказском регионе.
Напомним, авиакомпания Wizz Air заявила о возвращении базы в Кишинев с 16 декабря и увеличении маршрутной сети из столицы Молдовы.
Поделиться новостью