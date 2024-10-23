Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги — Finance.ua

Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги
Если вы покупали билет на поезд в кассе Укрзализныци, то есть бумажный билет, то и возвращать его нужно там, где покупали. При возврате билета сумма, которую кассир отдаст, будет меньше уплаченной изначально. Комиссия будет составлять 60 гривен.
Возвратная сумма зависит еще и от того, когда сдали билет:
- за сутки до отправки вернут полную стоимость билета;
- за 6 часов — полная стоимость, но если это плацкарт — то 50%;
- меньше 6 часов, но больше 1 часа — полная стоимость билета, но за плацкарт деньги не вернут.
Следует отметить, что если рейс отменяет перевозчик, в данном случае Укрзализныця, то независимо от того, когда это произошло, пассажиру вернут полную стоимость билета.
Конечно, не все бегут за билетами в кассу. В наш век технологий проездной документ можно купить в Интернете. Купить-то можно, но как вернуть билет на поезд, купленный онлайн…
Что предлагает Укрзализныця
Если же билет покупали онлайн, то есть свои нюансы. Кто-то даже скажет, что такой вариант гораздо проще и удобнее, ведь никуда не надо ходить. Разберемся, как вернуть электронный билет на поезд, купленный на сайте.
В этом случае необходимо зайти на тот же сайт, где покупали проездной документ, и оформить возврат, следуя подсказкам на сайте. Деньги вернутся на карту, с которой производили платеж, в течение 30 банковских дней.
Если же билет покупали в приложении украинского железнодорожного монополиста, там тоже есть функция возврата.
Как вернуть билет — Укрзализныця онлайн:
- Выбрать нужный билет.
- Открыть «меню» на билете.
- В списке выберите «Вернуть билет».
- Подтвердить возврат билета.
То, какую сумму вернут за билет, как и в случае с бумажными билетами, зависит от того, в какой срок проездной документ возвращен.
Как вернуть билет на поезд в Приват24
ПриватБанк для удобства клиентов добавил в свое приложение функцию покупки билетов на поезд. Но как его вернуть? Мобильный банкинг позволяет это сделать, сидя на диване.
Как вернуть билет в Приват24:
- Зайти в личный кабинет.
- Открыть раздел «Архив ж/д билетов».
- Выберите нужный проездной документ и нажмите кнопку «Вернуть билет».
Деньги за возвращенный билет поступят на карту в течение 2−3 рабочих дней.
Если по каким-то причинам электронный билет не удалось сдать, то его можно распечатать и обратиться в железнодорожную кассу. Билет проверят и объяснят, какие дополнительные шаги нужно предпринять для его возвращения.
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