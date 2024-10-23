Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги — Finance.ua

Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги Сегодня 20:03 — Личные финансы

Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги

Если вы покупали билет на поезд в кассе Укрзализныци, то есть бумажный билет, то и возвращать его нужно там, где покупали. При возврате билета сумма, которую кассир отдаст, будет меньше уплаченной изначально. Комиссия будет составлять 60 гривен.

Возвратная сумма зависит еще и от того, когда сдали билет:

за сутки до отправки вернут полную стоимость билета;

за 6 часов — полная стоимость, но если это плацкарт — то 50%;

меньше 6 часов, но больше 1 часа — полная стоимость билета, но за плацкарт деньги не вернут.

Следует отметить, что если рейс отменяет перевозчик, в данном случае Укрзализныця, то независимо от того, когда это произошло, пассажиру вернут полную стоимость билета.

Конечно, не все бегут за билетами в кассу. В наш век технологий проездной документ можно купить в Интернете. Купить-то можно, но как вернуть билет на поезд, купленный онлайн…

Что предлагает Укрзализныця

Если же билет покупали онлайн, то есть свои нюансы. Кто-то даже скажет, что такой вариант гораздо проще и удобнее, ведь никуда не надо ходить. Разберемся, как вернуть электронный билет на поезд, купленный на сайте.

В этом случае необходимо зайти на тот же сайт, где покупали проездной документ, и оформить возврат, следуя подсказкам на сайте. Деньги вернутся на карту, с которой производили платеж, в течение 30 банковских дней.

Если же билет покупали в приложении украинского железнодорожного монополиста, там тоже есть функция возврата.

Как вернуть билет — Укрзализныця онлайн:

Выбрать нужный билет. Открыть «меню» на билете. В списке выберите «Вернуть билет». Подтвердить возврат билета.

То, какую сумму вернут за билет, как и в случае с бумажными билетами, зависит от того, в какой срок проездной документ возвращен.

Как вернуть билет на поезд в Приват24

ПриватБанк для удобства клиентов добавил в свое приложение функцию покупки билетов на поезд. Но как его вернуть? Мобильный банкинг позволяет это сделать, сидя на диване.

Как вернуть билет в Приват24:

Зайти в личный кабинет. Открыть раздел «Архив ж/д билетов». Выберите нужный проездной документ и нажмите кнопку «Вернуть билет».

Деньги за возвращенный билет поступят на карту в течение 2−3 рабочих дней.

Если по каким-то причинам электронный билет не удалось сдать, то его можно распечатать и обратиться в железнодорожную кассу. Билет проверят и объяснят, какие дополнительные шаги нужно предпринять для его возвращения.

УНІАН По материалам:

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