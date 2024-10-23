Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги

Личные финансы
21
Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги
Как сдать билет Укрзализныци, чтобы вернули деньги
Если вы покупали билет на поезд в кассе Укрзализныци, то есть бумажный билет, то и возвращать его нужно там, где покупали. При возврате билета сумма, которую кассир отдаст, будет меньше уплаченной изначально. Комиссия будет составлять 60 гривен.
Возвратная сумма зависит еще и от того, когда сдали билет:
  • за сутки до отправки вернут полную стоимость билета;
  • за 6 часов — полная стоимость, но если это плацкарт — то 50%;
  • меньше 6 часов, но больше 1 часа — полная стоимость билета, но за плацкарт деньги не вернут.
Следует отметить, что если рейс отменяет перевозчик, в данном случае Укрзализныця, то независимо от того, когда это произошло, пассажиру вернут полную стоимость билета.
Конечно, не все бегут за билетами в кассу. В наш век технологий проездной документ можно купить в Интернете. Купить-то можно, но как вернуть билет на поезд, купленный онлайн…

Что предлагает Укрзализныця

Если же билет покупали онлайн, то есть свои нюансы. Кто-то даже скажет, что такой вариант гораздо проще и удобнее, ведь никуда не надо ходить. Разберемся, как вернуть электронный билет на поезд, купленный на сайте.
В этом случае необходимо зайти на тот же сайт, где покупали проездной документ, и оформить возврат, следуя подсказкам на сайте. Деньги вернутся на карту, с которой производили платеж, в течение 30 банковских дней.
Если же билет покупали в приложении украинского железнодорожного монополиста, там тоже есть функция возврата.
Как вернуть билет — Укрзализныця онлайн:
  1. Выбрать нужный билет.
  2. Открыть «меню» на билете.
  3. В списке выберите «Вернуть билет».
  4. Подтвердить возврат билета.
То, какую сумму вернут за билет, как и в случае с бумажными билетами, зависит от того, в какой срок проездной документ возвращен.

Как вернуть билет на поезд в Приват24

ПриватБанк для удобства клиентов добавил в свое приложение функцию покупки билетов на поезд. Но как его вернуть? Мобильный банкинг позволяет это сделать, сидя на диване.
Как вернуть билет в Приват24:
  1. Зайти в личный кабинет.
  2. Открыть раздел «Архив ж/д билетов».
  3. Выберите нужный проездной документ и нажмите кнопку «Вернуть билет».
Деньги за возвращенный билет поступят на карту в течение 2−3 рабочих дней.
Если по каким-то причинам электронный билет не удалось сдать, то его можно распечатать и обратиться в железнодорожную кассу. Билет проверят и объяснят, какие дополнительные шаги нужно предпринять для его возвращения.

Страхование для выезда за границу

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.