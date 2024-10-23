В Польше станет больше платных дорог — Finance.ua

В Польше станет больше платных дорог Сегодня 12:21 — Личные финансы

В Польше станет больше платных дорог

В Министерстве инфраструктуры Польши заявили, что с 1 ноября будет расширена сеть платных дорог. Она будет включать в себя новые автомагистрали и скоростные дороги. Изменения в сети платных дорог коснутся определенной группы водителей.

Об этом пишет biznes.interia.pl.

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Правительство обязалось расширить сеть платных дорог. Это было запланировано и сообщено институтам ЕС как действие, которое Польша намерена осуществить в рамках Национального плана реконструкции.

В Министерстве инфраструктуры уверяют, что не планируют вводить плату для легковых автомобилей и мотоциклов за участки дорог, которые находятся в управлении Генеральной дирекции дорог национального значения.

Плата за проезд

Плата базируется на принципах «пользователь платит» и «загрязнитель платит». Ставки платы за проезд зависят от веса транспортных средств и норм выбросов выхлопных газов, которым они соответствуют. Важно, что доходы от платы за проезд тяжеловесного транспорта и автобусов поступают в Национальный дорожный фонд, финансирующий строительство новых дорог и обновление существующей сети.

Протяженность платных участков новых дорог составляет примерно 1,6 тысячи километров.

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Взимание платы за проезд в системе e-TOLL осуществляется посредством спутниковой системы. Это означает, что нет необходимости устанавливать устройства на дороге.

Ожидается, что расширение сети платных дорог увеличит поступления в Национальный дорожный фонд. Новые правила будут также способствовать постепенному увеличению доли железной дороги в грузовых перевозках. Это снизит выбросы CO2 от транспорта.

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