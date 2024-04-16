Аэропорт «Киев» оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн — Finance.ua

Аэропорт «Киев» оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Аэропорт «Киев» оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн

Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского оценивает ущерб от российской агрессии более чем в 500 млн евро.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

«Если говорить в общем, то убытки аэропорта состоят из трех факторов. Первый — это прямой материальный ущерб, причиненный предприятию непосредственно — разрушения, повреждения, потери и т. д. Это, согласно экспертному отчету, примерно 20 млн евро. Второй фактор — недополученные доходы за два года. Это те деньги, которые поступили бы на счета предприятия, если бы россия не начала войну. Из них бы платились зарплаты, налоги и т. д. Эти убытки финансисты оценивают в более чем 160 млн евро», — сказал он.

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По словам Костржевского, еще одним фактором является обесценивание предприятия как объекта бизнеса.

«Там довольно сложная формула расчета, но если объяснить простыми словами, то для оценки аэропорта как бизнеса необходимо умножить годовую прибыль предприятия на определенный множитель. Для аэропортов, согласно мировой практике, этот множитель составляет от 10 до 20, в зависимости от многих факторов риска То есть, если аэропорт, скажем за 2019 год, заработал 40 млн евро — его минимальная стоимость — 400 млн евро. А если в 2023 году аэропорт заработал ноль, то и стоимость его соответственно нулевая. Исходя из таких предварительных экспертных расчетов, наши совокупные убытки составляют более 500 млн евро на сегодняшний день», — отметил он.

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Українські Новини По материалам:

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