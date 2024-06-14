Аэропорт «Борисполь» может получить материальную помощь от морпорта «Южный» — Finance.ua
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Аэропорт «Борисполь» может получить материальную помощь от морпорта «Южный»

Фондовый рынок
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Аэропорт «Борисполь» может получить материальную помощь от морпорта «Южный»
Аэропорт «Борисполь» может получить материальную помощь от морпорта «Южный»
Международный аэропорт (МА) «Борисполь» обратился к Кабинету Министров с просьбой рассмотреть предоставление ему материальной помощи госпредприятием (ГП) «Морской торговый порт «Южный», выделяемой на возвратной основе.
Об этом сообщила пресс-служба МА «Борисполь» в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Исчерпав собственные резервы за более чем два года войны, в наиболее критический момент для своего существования аэропорт обратился к своему владельцу — государству в лице Министерства инфраструктуры и Кабинета Министров с просьбой найти финансирование из альтернативных источников для сохранения аэропорта. Одним из возможных решений рассматривается предоставление материальной помощи (ссуды) на возвратной основе от другого государственного предприятия — ГП «Морской торговый порт «Южный»», — сообщили в компании.
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Указывается, что подобная практика распространена в государственном секторе Украины.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что прекратив с 24 февраля 2022 года обслуживать коммерческие рейсы, аэропорт продолжил деятельность, направленную на сохранение инфраструктуры, поддержку операционной готовности, а также сохранение трудового коллектива, высококвалифицированных работников. На сегодняшний день 2,3 тыс. сотрудников аэропорта находятся в простое, 750 — на ротационной основе работают на территории предприятия каждый день.
Предприятие продолжало уплачивать налоги в госбюджет, перечислив в 2022—2023 годах более 500 млн грн.
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Отмечается, что после полномасштабного вторжения аэропорт кардинально изменил режим работы, сфокусировавшись на сохранении предприятия. В частности, была введена масштабная программа уменьшения затрат. Предприятие продолжает вносить оплату за коммунальные платежи, хранение государственного имущества аэропорта и арендаторов, расходы на охрану и техническое обслуживание аэродромов, терминалов, техники и оборудования. Кроме того, большое количество воздушных судов, хранящихся в аэропорту, требуют технического обслуживания и поддержания лётной пригодности, уточнили в пресс-службе.
«В течение почти двух лет, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года, аэропорт не получал каких-либо доходов, какой-либо внешней помощи и финансировал свою деятельность за счет внутренних ресурсов: собственных средств, имевшихся в распоряжении, а также экономии от программы реструктуризации, отсрочки выплат по кредитам и другим обязательствам», — пояснили в пресс-службе.
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В МА «Борисполь» категорически отвергли обвинения народного депутата Алексея Гончаренко, ранее заявившего, что 250 млн грн хотят забрать у порта «Южный» и передать их на «проедание аэропорта «Борисполь».
Относительно необоснованных предположений по «сомнительным» расходам, в МА «Борисполь» заверили в абсолютной прозрачности расходования средств. Все закупки происходят на платформе Prozorro и доступны широкой публике. Вдобавок, в 2023 году аэропорт «Борисполь» провел сертификацию Службы закупок в Британском институте закупок и поставок (British Institute of Purchasing and Supply), устанавливающем эталонные стандарты для функции закупок и цепочки поставок компании на всех уровнях. На сегодняшний день аэропорт «Борсполь» единственный в Украине имеет сертификат CIPS, подчеркнули в пресс-службе предприятия.
В МА «Борисполь» отметили большое значение сохранения аэропорта, который после войны сможет обеспечить возвращение украинцев, которые сейчас ищут убежище за границей, а также обеспечит доставку необходимых для восстановления экономики оборудования и грузов. В пресс-службе напомнили, что в 2021 году на МА «Борисполь» приходилось 65% потока авиапассажиров в стране и более 80% отправляемых по воздуху грузов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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