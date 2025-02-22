Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства — Finance.ua
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Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства

Мир
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Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства
Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства
Администрация Трампа разморозила $5,3 миллиарда из ранее замороженной иностранной помощи, преимущественно на программы безопасности и борьбы с наркотиками.
При этом, как пишет Reuters, в списке исключений нет средств на гуманитарную помощь.

На что пойдут деньги

Так, издание получило список из 243 исключений, утвержденных по состоянию на 13 февраля, на общую сумму 5,3 миллиарда долларов.
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Подавляющее большинство высвобожденных средств — более 4,1 миллиарда долларов — пришлось на программы, руководимые Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США, контролирующим продажи оружия и военную помощь другим странам и группам.
При этом более половины программ, которым будет позволено продолжить работу, направлены на борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией в США.

Сокращение поддержки гуманитарных программ

В то же время, программы USAID получили менее 100 миллионов долларов в виде исключений — по сравнению с примерно 40 миллиардами долларов, которые ежегодно выделялись на программы USAID до введения моратория.
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В число программ USAID, освобожденных от уплаты налогов, вошли 78 миллионов долларов на непродовольственную гуманитарную помощь в Газе.
Отдельно 56 миллионов долларов было выделено Международному комитету Красного Креста в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.
При этом, отмечает издание, в списке не было конкретных исключений для некоторых из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, включая Судан, Сирию, Украину, Мьянму и Афганистан.
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При этом в список исключений безопасности вошли 870 миллионов долларов на программы в Тайване, 336 миллионов долларов на модернизацию филиппинских сил безопасности и более 21,5 миллиона долларов на бронежилеты и бронемашины для национальной полиции и пограничников Украины.
По материалам:
УНІАН
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