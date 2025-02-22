Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства — Finance.ua

Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства Сегодня 15:29 — Мир

Администрация Трампа разморозила $5,3 млрд иностранной помощи: на что пойдут средства

Администрация Трампа разморозила $5,3 миллиарда из ранее замороженной иностранной помощи, преимущественно на программы безопасности и борьбы с наркотиками.

При этом, как пишет Reuters, в списке исключений нет средств на гуманитарную помощь.

На что пойдут деньги

Так, издание получило список из 243 исключений, утвержденных по состоянию на 13 февраля, на общую сумму 5,3 миллиарда долларов.

Подавляющее большинство высвобожденных средств — более 4,1 миллиарда долларов — пришлось на программы, руководимые Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США, контролирующим продажи оружия и военную помощь другим странам и группам.

При этом более половины программ, которым будет позволено продолжить работу, направлены на борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией в США.

Сокращение поддержки гуманитарных программ

В то же время, программы USAID получили менее 100 миллионов долларов в виде исключений — по сравнению с примерно 40 миллиардами долларов, которые ежегодно выделялись на программы USAID до введения моратория.

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В число программ USAID, освобожденных от уплаты налогов, вошли 78 миллионов долларов на непродовольственную гуманитарную помощь в Газе.

Отдельно 56 миллионов долларов было выделено Международному комитету Красного Креста в связи с соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

При этом, отмечает издание, в списке не было конкретных исключений для некоторых из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, включая Судан, Сирию, Украину, Мьянму и Афганистан.

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При этом в список исключений безопасности вошли 870 миллионов долларов на программы в Тайване, 336 миллионов долларов на модернизацию филиппинских сил безопасности и более 21,5 миллиона долларов на бронежилеты и бронемашины для национальной полиции и пограничников Украины.

УНІАН По материалам:

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