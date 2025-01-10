Администрация Байдена не смогла использовать $3,8 млрд на оружие для Украины — Finance.ua

Администрация Байдена не смогла использовать $3,8 млрд на оружие для Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Администрация Байдена не смогла использовать $3,8 млрд на оружие для Украины

С учетом нового пакета военной помощи Украине стоимостью $500 млн, о выделении которого 9 января объявил министр обороны США Ллойд Остин, в распоряжении администрации президента Джо Байдена остается неиспользованными около $3,8 млрд на программу PDA (Presidential Drawdown Authority), которая позволяет немедленно передавать оружие из запасов Пентагона.

Ожидается, что этот пакет помощи для Украины станет последним от Администрации Байдена, прежде чем к власти в США придет новоизбранный президент Дональд Трамп, пишет Голос Америки.

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Поэтому около $3,8 млрд на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома израсходовать всю сумму до конца каденции Байдена. Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января.

Как сообщалось, министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе «Рамштайн» в Германии в четверг объявил о выделении пакета военной помощи на сумму $500 млн. Пакет включает в себя ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и ракеты класса «воздух — земля», а также оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.

Напомним, в начале декабря 2024 года госсекретарь Энтони Блинкен уверял НАТО и Украину в готовности полностью использовать финансирование для Украины, выделенное Конгрессом.

«Мы намерены — это мое стремление и намерение президента (Байдена) — использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере $61 млрд, на которые было получено разрешение Конгресса», — обещал Блинкен.

Фінансовий клуб По материалам:

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