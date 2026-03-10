Абрамович не хочет отдавать Украине деньги от продажи «Челси» Сегодня 13:34

Спустя почти четыре года средства от сделки остаются замороженными на банковском счете в Великобритании

Юристы российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили правительство Великобритании, что оно будет оспаривать любые попытки конфисковать 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 3,34 млрд долларов), полученные от продажи футбольного клуба «Челси». По их словам, эти средства принадлежат самому бизнесмену.

Средства остаются замороженными с 2022 года

Великобритания ввела санкции против Абрамовича после полномасштабного вторжения россии в Украину. Это привело к срочным продажам клуба «Челси» в 2022 году.

Спустя почти четыре года средства от сделки остаются замороженными на банковском счете в Великобритании. Причиной стал спор о том, как именно должны быть использованы эти деньги.

В прошлом году британское правительство предупредило Абрамовича, что оно должно согласиться на передачу средств, в противном случае дело может быть передано в суд.

Позиция адвокатов бизнесмена

Юристы Абрамовича из юридической фирмы Kobre & Kim заявили, что средства от продажи клуба полностью принадлежат их клиенту. Они также обвинили британское правительство в «политически мотивированных и публичных заявлениях» по отношению к бизнесмену.

По словам адвокатов, Абрамович и дальше готов направить эти средства на благотворительные цели. В то же время, задержка в решении вопроса, по их мнению, связана с ограничениями правительства по использованию денег.

«Правительство Великобритании, похоже, рассматривает это предложение о пожертвованиях как форму наказания для г-на Абрамовича», — говорится в письме юристов, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Министерство внутренних дел Великобритании Иветт Купер в ответ на письмо заявило, что Абрамович должен выполнить свои обязательства.

Британское правительство настаивает на том, чтобы средства были использованы исключительно для помощи Украине.

По информации источников, Абрамович выступает за более гибкие условия использования денежных средств.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство Великобритании готово обратиться в суд, чтобы наконец направить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси». «Правительство решительно настроено передать средства, полученные из продажи футбольного клуба „Челси“, в поддержку гуманитарных проектов в Украине. Мы разочарованы, что до сих пор не удалось достичь согласия с Абрамовичем. Мы готовы подать в суд, если это потребуется», — говорилось в совместном заявлении министра финансов Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лемми.

