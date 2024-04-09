Абрамович подал новый иск против ЕС из-за санкций — Finance.ua
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Абрамович подал новый иск против ЕС из-за санкций

Мир
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Абрамович подал новый иск против ЕС из-за санкций
Абрамович подал новый иск против ЕС из-за санкций
российский миллиардер Роман Абрамович будет повторно обжаловать санкции Европейского Союза, введенные против него после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В декабре прошлого года суд счел санкции законными.
Об этом пишет Euronews.
Абрамович отрицает связь с президентом россии путиным. Бизнесмен 8 апреля обратился в суд ЕС, утверждая, что суды низших инстанций не рассмотрели его жалобы должным образом.
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Это одно из многих дел в сложной судебной борьбе относительно режима санкций, в которой разные лица, от бывшего президента Украины Виктора Януковича до гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, потянулись в суды с разной степенью успеха, отметило агентство.
Представитель Европейской комиссии не сразу ответил на просьбу прокомментировать апелляцию Абрамовича, но ранее заявил, что решение ЕС было «законным и основанным на достаточно веских основаниях».
Напомним, бывший владелец ФК «Челси» Роман Абрамович, также имеющий израильское гражданство, является одним из самых влиятельных бизнесменов в мире и входит в топ-20 самых богатых людей россии. Forbes оценивает его состояние в $9,7 млрд.
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Санкции против Абрамовича ЕС ввел 15 марта 2022 года в рамках четвертого пакета санкций ЕС против россии.
Абрамович также попал под санкции Великобритании. Его обвинили в причастности к дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности страны.
По материалам:
Forbes.ua
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