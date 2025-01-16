80% зарегистрированных в центрах занятости — женщины Сегодня 13:30 — Личные финансы

80% зарегистрированных в центрах занятости — женщины

Профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика сейчас самые востребованные на рынке труда.

Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на региональном форуме в Харькове «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса».

«Зачастую сейчас работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, потому что эти профессии стали дефицитными в результате мобилизации мужчин. Самые дефицитные специалисты на рынке труда — резюме которых очень редко появляются в публичном доступе, потому что они всегда заняты, но их постоянно ищут — это электромонтер, швея, слесарь-сантехник, электрогазосварщик. Это нам указание на то, кого мы должны обучать», — сказала Бережная.

По ее данным, в 2024 году по направлениям службы занятости обучались или переучились чуть более 41 тыс. безработных, из них 23 тыс. — получали специальность именно в профтехцентрах службы. Кроме того, действуют программы повышения квалификации и переквалификации, финансируемые странами-партнерами, в частности, ReSkill UA, в рамках которой предоставляется 30 тыс. стипендии.

«Благодаря обучению в центрах профтехобразования службы занятости, других учебных заведениях, ваучерам на обучение, программам международных партнеров в прошлом году мы способствовали переобучению в общей сложности около 100 тыс. человек. С одной стороны, это мало, потому что согласно исследованию Института демографии и социальных исследований имени Птухи у нас 12,5 млн экономически неактивных граждан. Но мы должны предложить еще больше опций для того, чтобы люди переучились», — отметила Бережная.

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По ее мнению, мощности центров профтехобразования Госслужбы занятости можно увеличить в пять раз.

«Особенность центров состоит в том, что они очень быстро обучают взрослое население для удовлетворения потребностей работодателей. Реформа, которую мы недавно начали — создание наблюдательных советов в центрах. То есть работодатели объединяются и решают, кому следует обучать и сколько времени, чтобы это было наиболее эффективно», — сказала Бережная.

Первый такой совещательный орган был создан при Полтавском центре профтехобразования Государственной службы занятости. «После создания совета наше небольшое заведение в Полтаве полностью переместилось в другое помещение, расширяется. Мы пролицензируем новые профессии, в частности повара, кондитера, которые нужны местным хлебокомбинатам», — отметила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

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Она также сообщила, что сейчас 80% зарегистрированных в центрах занятости — женщины, и это немалый вызов. Кроме того, сейчас не работает стандартный механизм, когда работодатель подает вакансию, а служба подбирает людей.

«Сейчас работодателям нужно предложить, например, частичную компенсацию за аренду жилья, возможно, полностью оплатить эту аренду, предложить социальный пакет, страхование. Сейчас „не работает“ просто зарплата, даже 35 тыс. грн особо никого не удивляют. Чтобы закрыть потребность работодателя из определенной области, мы работаем и в соседних областях, ездим в громады, там руководители предприятий или их заместители общаются непосредственно с людьми, которые спрашивают обо всех условиях. На учете у нас людей может и не быть, но в громадах есть еще люди, которые могут работать, переучиться, до них просто нужно доносить эту информацию», — убеждена Жовтяк.

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Руководитель общественной организации «Ассоциация частных работодателей» (Харьков) Александр Чумак отметил, что в условиях острой нехватки кадров нужно привлекать пенсионеров.

«Я считаю, что нам нужно возвращать в экономически активную жизнь людей 60+. Почему? Потому что это люди с огромным опытом. Если их соответственно мотивировать, то они будут приходить работать, у них будет дополнительный доход, и они будут обучать других рабочих тем навыкам, которые у них есть», — отметил Чумак.

Укрінформ По материалам:

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