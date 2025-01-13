Выплаты при утрате трудоспособности привяжут к средней зарплате — Минсоцполитики — Finance.ua
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Выплаты при утрате трудоспособности привяжут к средней зарплате — Минсоцполитики

Казна и Политика
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Выплаты при утрате трудоспособности привяжут к средней зарплате — Минсоцполитики
Выплаты при утрате трудоспособности привяжут к средней зарплате — Минсоцполитики
В рамках реформы социального страхования люди, утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы на работе, будут получать выплаты не меньше своей средней зарплаты.
Об этом в телеэфире сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарина Марчак.
«В рамках этой реформы застрахованному лицу, потерявшему здоровье на работе, мы будем платить не меньше средней заработной платы, которую оно получало во время своей профессиональной деятельности», — подчеркнула Марчак.
Кроме финансовой поддержки людям будут предоставлять социальные услуги сразу после потери трудоспособности, не дожидаясь оформления статуса инвалидности.
«Мы будем сразу предлагать необходимые социальные услуги. Например, это может быть услуга ухода, помощь с уборкой жилья или закупкой продуктов. Ведь человек, который передвигается на костылях и живет на пятом этаже, не может самостоятельно ходить в магазин во время реабилитации», — объяснила она.
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Также предусмотрена помощь в адаптации к новым условиям жизни.
«Если из-за травмы человек не сможет вернуться к предыдущей работе, мы поможем с поиском новой или с переобучением еще на этапе реабилитации», — отметила она.
По материалам:
Укрінформ
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