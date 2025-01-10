В Украине возросло максимальное пособие по безработице — Finance.ua

В Украине возросло максимальное пособие по безработице
С 1 января 2025 года в Украине установили максимальное пособие по безработице в размере 8 тыс. и увеличили компенсацию работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Основные изменения
Максимальное пособие по безработице — 8000 грн.
Компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью:
- для лиц I группы — до 120 000 грн (15 МЗ);
- для лиц ІІ группы — до 80 000 грн (10 МЗ).
Результаты 2024 года
В Службе занятости сообщили, что по итогам 2024 года благодаря программе компенсаций было трудоустроено 2 тыс. людей с инвалидностью I и II группы. Сумма компенсаций работодателям составила 130 млн грн.
Отмечается, что это важно, поскольку для безработных поддержка посредством пособия по безработице позволяет адаптироваться к новым условиям, пройти обучение или переквалификацию, повысив шансы найти работу, а для работодателей такие компенсации стимулируют создание новых рабочих мест и их обустройство для людей с инвалидностью и ветеранов.
Справка Finance.ua:
- минимальная зарплата в Украине — 8000 гривен. Минимальный прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц составляет 3028 грн. Для детей до 6 лет он составляет 2563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 грн;
- украинцы, которые ищут работу, смогут встать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне.
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