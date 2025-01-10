В Украине возросло максимальное пособие по безработице — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине возросло максимальное пособие по безработице

Личные финансы
50
В Украине возросло максимальное пособие по безработице
В Украине возросло максимальное пособие по безработице, freepik
С 1 января 2025 года в Украине установили максимальное пособие по безработице в размере 8 тыс. и увеличили компенсацию работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Основные изменения

Максимальное пособие по безработице — 8000 грн.
Компенсация работодателям за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью:
  • для лиц I группы — до 120 000 грн (15 МЗ);
  • для лиц ІІ группы — до 80 000 грн (10 МЗ).

Результаты 2024 года

В Службе занятости сообщили, что по итогам 2024 года благодаря программе компенсаций было трудоустроено 2 тыс. людей с инвалидностью I и II группы. Сумма компенсаций работодателям составила 130 млн грн.
Отмечается, что это важно, поскольку для безработных поддержка посредством пособия по безработице позволяет адаптироваться к новым условиям, пройти обучение или переквалификацию, повысив шансы найти работу, а для работодателей такие компенсации стимулируют создание новых рабочих мест и их обустройство для людей с инвалидностью и ветеранов.

Справка Finance.ua:

  • минимальная зарплата в Украине — 8000 гривен. Минимальный прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц составляет 3028 грн. Для детей до 6 лет он составляет 2563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3196 грн, для лиц, утративших трудоспособность, — 2361 грн;
  • украинцы, которые ищут работу, смогут встать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.