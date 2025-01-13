Пособие по безработице: юрист рассказала о нюансах такой финансовой поддержки — Finance.ua

Пособие по безработице: юрист рассказала о нюансах такой финансовой поддержки Сегодня 21:03 — Личные финансы

Пособие по безработице: юрист рассказала о нюансах такой финансовой поддержки

Украинцы, которые находятся в поисках работы, имеют право на пособие по безработице. Однако существуют определенные правила оформления такой помощи — далеко не все граждане страны могут на нее рассчитывать.

Об этом рассказала юрист судебной практики Дарья Лялюк в комментарии УНИАН.

Как получить пособие по безработице в Украине, и кто имеет на него право

Право на пособие по безработице определяется Законом Украины «О занятости населения». Согласно документу, на выплаты имеют право следующие лица:

гражданин, который имеет статус безработного и из-за отсутствия доходов не имеет средств для обеспечения своей жизни. В частности, это люди трудоспособного возраста, потерявшие работу и не получающие пенсию;

лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста и получающие соцпомощь от государства;

люди младше 16 лет, которых уволили с работы из-за сокращения штата;

одинокие родители, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

лица до 35 лет, потерявшие работу, но не имеющие страхового стажа;

внутренне перемещенные лица, не имеющие документов о страховом стаже.

По словам эксперта, чтобы пособие по безработице было возможно, все лица из этих категорий должны быть трудоспособными и готовыми искать себе новое место работы.

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Для того, чтобы государство начало выплачивать вам пособие по безработице, сначала нужно получить официальный статус «безработный». Для этого нужно подать заявление и ряд документов (документы, удостоверяющие личность, трудовую книжку, справку о средней заработной плате и др.) — это можно сделать лично, обратившись в любой региональный центр занятости населения, или онлайн — через портал «Дія» (в таком случае подаются отсканированные документы).

Кто не может получать пособие по безработице в Украине

Пособие по безработице не предусмотрено для нетрудоспособных лиц. Также его не могут получить те, у кого нет официального статуса «безработный» путем регистрации в Центре занятости.

Кроме того, на такие выплаты не могут рассчитывать лица, которые не работали официально и не платили Единый социальный взнос (исключение составляют лица, ищущие работу впервые).

Также человеку могут перестать платить пособие по безработице, если он официально трудоустроился или достиг пенсионного возраста, а также по другим основаниям, более подробно приведенным в Законе Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы». Кроме того, снять с пособия могут лицо, предоставившее ложные сведения о своем трудовом стаже.

Лицу могут отказать в предоставлении пособия по безработице, если оно уже использовало право на его получение в пределах двухлетнего периода. То есть в течение двух лет после того, как человека уволили, он имеет право один раз обратиться в Центр занятости, чтобы оформить помощь.

По словам юристки, если человек считает, что ему неправомерно отказали в предоставлении пособия по безработице, то он может обжаловать решение регионального центра занятости сначала через Государственный центр занятости или обратиться в суд.

Сколько месяцев платят пособие по безработице в Украине

Пособие по безработице назначается с первого дня после предоставления статуса «безработный». Поскольку в Украине введено военное положение, то срок выплат для большинства категорий лиц сокращен — на данный момент он не может превышать 90 календарных дней. Если речь идет о гражданах предпенсионного возраста (за 2 года до назначения пенсии), то они могут получать такую ​​помощь дольше — 360 календарных дней.

Важно понимать, что бесконечно сидеть на пособии по безработице не удастся, поскольку законом определено, сколько времени такая помощь может предоставляться, и когда человек снова сможет получить статус безработного.

После того как человек в пределах двухлетнего периода воспользовался правом на выплаты, он должен трудоустроиться, хотя бы полгода официально проработать и платить ЕСВ, после чего повторно проходить процедуру регистрации как безработный.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2025 года максимальный размер пособия по безработице на период военного положения равен размеру минимальной заработной платы на 1 января календарного года — 8 тысяч гривен.

Минимальная помощь по безработице:

1 500 грн выплачивается лицам до 35 лет, не имеющим страхового стажа, а также лицам, уволенным за нарушение трудового законодательства, например, за прогулы, кражи на работе и т. д.

3 600 грн выплачивается лицам, не имеющим 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного, для временно перемещенных лиц, также не имеющих документов о страховом стаже, лиц, работавших менее 7 месяцев перед обретением статуса «безработный».

УНІАН По материалам:

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