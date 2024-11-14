Правительство рассчитывает взять средства на «тысячу Зеленского» из Фонда безработицы — Finance.ua

Правительство рассчитывает взять средства на «тысячу Зеленского» из Фонда безработицы Сегодня 16:45

Правительство рассчитывает взять средства на «тысячу Зеленского» из Фонда безработицы

Правительство предлагает рассчитывать на неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты «тысячи Зеленского».

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа в интервью Forbes Ukraine.

«Предложение правительства — пока что рассчитывать на деньги от Фонда безработицы. В начале 2024 года этот фонд перечислил 10 млрд грн в спецфонд государственного бюджета для выполнения программ Минэкономики на поддержку бизнеса», — рассказала она.

Пидласа отметила, что эти 10 млрд грн в бюджете 2024 года распределили на программы компенсации стоимости покупки сельхозтехники и оборудования отечественного производства (1 млрд грн), индустриальные парки (1 млрд грн), «инвест-няни» (3 млрд грн), компенсацию расходов на гуманитарное разминирование (2 млрд грн) и Национальный кешбэк (3 млрд грн).

Из 10 млрд грн остались неиспользованными 9,3 млрд. Из этих средств будут покрывать «тысячу» до конца 2024-го.

«Правительство ко второму чтению дополнительно предложило остаток из Фонда безработицы, который сформируется на конец уже этого года, также использовать на те же программы поддержки бизнеса, в частности на „тысячу“. Ориентировочно этот остаток составит 5 млрд грн», — заявила она.

В то же время она не рассчитывает, около 1000 грн поддержки возьмут 30 млн человек. Ее оценка, что к программе присоединится менее 15 миллионов человек, потому что пока непонятно, как «тысяча» будет начисляться детям. «Если на карту родителей, то 15 млн — реалистичная оценка», — подытожила она.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.